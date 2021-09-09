Cuối năm nay, 3 con giáp hô mưa gọi gió, Thần Tài đợi cửa làm gì cũng giàu sang, sung túc

Cuối năm nay dự đoán sẽ là khoảng thời gian hoàng kim của 3 con giáp may mắn này.

Tuổi Mùi

Tử vi cuối năm nay cho thấy, người tuổi Mùi phúc vận căng tràn, làm ăn thuận lợi. Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi kế hoạch dự định đều vận hành trơn tru. Trong thời gian tới bản mệnh càng làm việc càng thành công, mọi cơ hội tốt đều xuất hiện cùng lúc, lựa chọn cái nào cũng giúp tuổi Mùi thăng hoa rực rỡ.

Trên con đường tình duyên tuổi Mùi còn độc thân sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của mình. Với những người có đôi có cặp sẽ có những giây phút thăng hoa hạnh phúc hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, cuối năm nay, người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc bủa vây. Trong công việc, tuổi Sửu càng nỗ lực thì con giáp càng thăng quan tiến chức. Bản mệnh có cơ hội mở rộng sự nghiệp, lót đường cho tương lai sau này. Sửu nên tận dụng vận may để tăng thêm thu nhập, tích góp công danh.

Trong cuộc sống tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân của đời mình, người này sẽ hướng tuổi Sửu đi đúng đường và tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư làm ăn mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp nhận thấy người tuổi Ngọ chính là con giáp sẽ gặt hái được công thành danh toại vào cuối năm nay. May mắn là có Phúc tinh chiếu cố, bản mệnh không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuổi Ngọ hoàn toàn có thể nhận được một khoản tiền lương từ nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng, như trúng số hoặc từ một trò chơi nào đấy.

Trong công việc, bản mệnh sẽ có thể lên như diều gặp gió. Nếu như trước đó tuổi Ngọ nỗ lực nhiều mà chưa được đền đáp xứng đáng thì đây chính là cơ hội bạn sẽ tìm lại được những gì mình đánh mất trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-nam-nay-3-con-giap-ho-mua-goi-gio-than-tai-doi-cua-lam-gi-cung-giau-sang-sung-tuc-423436.html