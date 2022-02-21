Trong 10 ngày tới, 4 con giáp sau đây thoát khỏi vận hạn, làm việc gì cũng thuận lợi,

Các chuyện gia tử vi cho biết, những con giáp sau đây được cát tinh soi chiếu, thần tài ưu ái nên trong 10 ngày tới vạn sự thuận lợi, trăm sự cát tường.
- Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau sẽ gặp cơ hội đổi đời, phất lên như diều gặp gió
- Trong 7 ngày cuối tháng 2/2022, 4 con giáp sau gặp thời đổi vận, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi
Tuổi Ngọ
Bản mệnh của người tuổi Ngọ đã mang sẵn chữ “Tài” nên dù năm nay không quá suôn sẻ nhưng cũng không vấp phải những chuyện quá khó khăn.
10 ngày tới, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” nên vận thế có sự đột phá mạnh mẽ. Người tuổi Ngọ nên biết tận dụng thời gian may mắn này để thực hiện những dự định của bản thân.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu chăm chỉ, thật thà, luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực kiếm tiền để phục vụ cho bản thân.
Thời gian 10 ngày tới, cung tài bạch xuất hiện cát tinh “Kim Quỹ” nên không những công việc suôn sẻ, tăng chức, tăng lương mà thu nhập bên ngoài cũng tăng phi mã.
Tuổi Dần
Theo tử vi, người tuổi Dần nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn.
10 ngày tới, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Thiên Đức” và “Phúc Tinh” nên vận thế khởi sắc. Không những được quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn gặp được vô số cơ hôi phát tài. Chỉ cần người tuổi Dần không bỏ lỡ cơ hội chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang.
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn đầu óc linh hoạt, khéo ăn khéo nói, năng lực cũng rất xuất sắc, nên có thể dễ dàng dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.
10 ngày tới do cung mệnh xuất hiện cát tinh, nên vận đen đều được “quét sạch” hết. Đặc biệt do được thần tài phù trợ, nên người tuổi Thìn sẽ có những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài.
(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).