Trong 10 ngày tới, 4 con giáp sau đây thoát khỏi vận hạn, làm việc gì cũng thuận lợi,

12 con giáp tử vi 21/02/2022 23:43

Các chuyện gia tử vi cho biết, những con giáp sau đây được cát tinh soi chiếu, thần tài ưu ái nên trong 10 ngày tới vạn sự thuận lợi, trăm sự cát tường.

Tuổi Ngọ

Bản mệnh của người tuổi Ngọ đã mang sẵn chữ “Tài” nên dù năm nay không quá suôn sẻ nhưng cũng không vấp phải những chuyện quá khó khăn.

10 ngày tới, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” nên vận thế có sự đột phá mạnh mẽ. Người tuổi Ngọ nên biết tận dụng thời gian may mắn này để thực hiện những dự định của bản thân.

Trong 10 ngày tới, 4 con giáp sau đây thoát khỏi vận hạn, làm việc gì cũng thuận lợi, - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, thật thà, luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực kiếm tiền để phục vụ cho bản thân.

Thời gian 10 ngày tới, cung tài bạch xuất hiện cát tinh “Kim Quỹ” nên không những công việc suôn sẻ, tăng chức, tăng lương mà thu nhập bên ngoài cũng tăng phi mã.

Trong 10 ngày tới, 4 con giáp sau đây thoát khỏi vận hạn, làm việc gì cũng thuận lợi, - Ảnh 2

Tuổi Dần

Theo tử vi, người tuổi Dần nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn.

10 ngày tới, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Thiên Đức” và “Phúc Tinh” nên vận thế khởi sắc. Không những được quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn gặp được vô số cơ hôi phát tài. Chỉ cần người tuổi Dần không bỏ lỡ cơ hội chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang.

Trong 10 ngày tới, 4 con giáp sau đây thoát khỏi vận hạn, làm việc gì cũng thuận lợi, - Ảnh 3

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đầu óc linh hoạt, khéo ăn khéo nói, năng lực cũng rất xuất sắc, nên có thể dễ dàng dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

10 ngày tới do cung mệnh xuất hiện cát tinh, nên vận đen đều được “quét sạch” hết. Đặc biệt do được thần tài phù trợ, nên người tuổi Thìn sẽ có những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Trong 10 ngày tới, 4 con giáp sau đây thoát khỏi vận hạn, làm việc gì cũng thuận lợi, - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn

Con cái là lộc trời cho vậy nên đối với phụ nữ mà nói sinh con là một niềm hạnh phúc, bất kể là trai hay gái. Riêng với 3 con giáp này, sau khi sinh con cuộc sống của họ sẽ trở nên giàu sang, phú quý hơn.

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