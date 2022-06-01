Top 3 con giáp cần cẩn thận trong giao tiếp, tránh họa tiểu nhân trong tháng cô hồn sắp tới

Công việc của người tuổi Mão trong tháng 7 âm lịchcó biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Họ làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Mão cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

Đối với nhóm tuổi Mão làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội. Nửa đầu năm là thời gian duy trì mọi sự việc như cũ, sáu tháng cuối năm là thời gian phát triển, thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Mão nửa cuối năm có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay tuổi Tuất cũng có hạn Thái Tuế, cuộc sống dễ xảy ra những rắc rối bất ngờ ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận của bản thân họ.

Bản thân tuổi Tuất không thích tranh giành hay cãi vã với ai. Họ cũng không phải những người thích đòi quyền lợi hay so đo vì bản thân mình, nên trong cuộc sống tuổi Tuất ít khi va chạm với người khác.

Tuy nhiên, nếu việc đó liên quan đến những người quan trọng với họ, họ sẽ đấu tranh và bảo vệ đến cùng. Sự kiên cường, nhiều khi hơi "ngoan cố" của tuổi Tuất trong 1 số tình huống sẽ mang lại những kết quả tốt, song trong 1 số tình huống, lại chính là những lý do họ dễ vướng vào chuyện thị phi, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm - tháng cô hồn của năm Tân Sửu, tuổi Tuất dễ vướng họa tiểu nhân ở nơi làm việc, thậm chí có kẻ sẽ "đâm sau lưng" họ, vì thế cần tỉnh táo và khéo léo hơn trong giao tiếp hàng ngày, để thêm bạn, bớt thù, cũng là để gia tăng tài lộc cho bản thân và gia đình.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch, công việc của người tuổi Sửu không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Sửu nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Trong năm nay, người tuổi Sửu có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Sửu muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ. Nửa cuối năm họ có thể đối mặt với nhiều cạnh tranh lớn, thậm chí là khốc liệt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.