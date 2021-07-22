Tháng 8 phú quý đổ về, tháng 9 vượng khí lâm môn, 3 con giáp này chuẩn bị nghênh đón sung túc, vẫy gọi Thần Tài

12 con giáp tử vi 22/07/2021 18:08

Cuộc sống trong 2 tháng tới của 3 con giáp may mắn này sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Đường tiền tài rực sáng báo hiệu thời gian sung túc, đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ ra nhập đường đua may mắn từ cuối tháng 7 này. Họ sẽ được Thần may mắn để mắt tới và bắt gặp được nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mình.

Nếu nắm bắt được vận may này thì bản mệnh không những đào hoa rực rỡ mà còn loại bỏ được những chướng ngại xui xẻo từ đầu năm. Công việc có nhiều tin vui giúp tinh thần của con giáp may mắn được an ủi nhiều hơn, qua đó động lực phấn đấu gặt hái thành quả cho cuối năm càng nhiều. Đây là thời gian vàng để người cầm tinh con Ngựa bứt phá về mọi mặt.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nhiều sở thích giúp bồi đắp tâm hồn lẫn tri thức của bản thân. Nhờ đó, bản mệnh hiểu biết nhiều, họ cũng được nhiều người tìm đến để tư vấn bởi kiến thức uyên bác của mình.

Bắt đầu từ cuối tháng 7, vận may của con giáp có sự thay đổi. Bước sang tháng 8, Thần tài sẽ "xông nhà" mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt. Sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, nếu nắm bắt được cơ hội này, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ phát đạt. Hai tháng tới chính là thời gian để bạn "lên dây cót" cho sự nghiệp lẫn tài chính của mình thay đổi rực rỡ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chắc hẳn trong thời gian vừa qua người tuổi Tỵ đã phải gắng gượng rất nhiều để trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc. Hãy cố thêm một chút nữa vì hành trình cuộc đời bạn sắp rẽ vào một ngả đường hạnh phúc hơn.

Vận trình tài lộc 2 tháng tới của bạn dồi dào hơn, phúc khí đã đến, mang cho bạn nhiều tin vui về tài lộc. Khó khăn, bế tắc cũng lui dần khỏi cuộc sống của bản mệnh. Con giáp còn có nhiều cơ hội được công nhận tài năng trong công việc. Bạn cần quyết liệt và rõ ràng hơn trong khi làm việc với tập thể thì vận may chắc chắn sẽ mỉm cười.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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