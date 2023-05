Thần tài chiếu cố, 5 con giáp may mắn nhất năm 2022: Tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên suôn sẻ, gia đạo ấm êm

Tuổi Thìn

Trong năm 2022, tuổi Thìn tuổi Thìn bước vào năm hạn Tam Tai nhưng lại được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc vẫn ở mức khá, nếu chăm chỉ nỗ lực không ngừng thậm chí còn là 1 trong những con giáp ăn nên làm ra, càng về cuối năm càng phát đạt.

Nếu đánh đồng tiền bạc với hạnh phúc thì có thể nói rằng trong năm Nhâm Dần, tuổi Thìn sẽ rất hạnh phúc khi họ có nhiều cơ hội kiếm tiền do được quý nhân hỗ trợ, đưa đường dẫn lối. Quý nhân của tuổi Thìn trong năm nay có thể là bạn bè, người thân, thậm chí là giáo viên hoặc hàng xóm của họ. Ngoài ra, không chỉ đem được nhiều tiền về nhà, bản mệnh này còn tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc, ví dụ như họ được cộng tác với những người mà họ yêu quý hoặc hợp gu với họ.

Tuổi Tý

Năm Nhâm Dần, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Bước vào năm 2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần, tuổi Mão được ví như "cá gặp nước", có nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, hợp tác kinh doanh. Khác với năm 2021, nhiều khi tưởng thành công tới nơi rồi còn hỏng, năm 2022, đại sự với bản mệnh này dễ thành, nhưng cần phải kiên trì theo đuổi tới cùng, dồn toàn bộ tâm sức, nếu chỉ làm hời hợt, bỏ dở giữa chừng tất sẽ thất bại.

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Mão lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, kinh doanh các lĩnh vực gần gũi với họ nhưu bất động sản, buôn bán tại gia, làm ăn cùng người trong gia đình sẽ dễ trúng quả, thu về nhiều lợi nhuận.

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, bước sang năm Nhâm Dần 2022, Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Dậu sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Bên cạnh đó, có Thương Quan hỗ trợ, bản mệnh này nếu làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.