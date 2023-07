Sau Rằng tháng Chạp 3 con giáp phú quý gõ cửa, thu tiền về đầy túi, đón Tết ấm no bên gia đình

Người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Họ rất ít thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác. Người tuổi này có chính kiến, quan điểm của riêng mình và không thích bị so sánh với người khác. Con giáp tuổi Dậu có nhiều bạn bè, sống chân thành.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt nhiều. Trong khi đó, những người từng gặp khó khăn cũng có thể vượt qua trở ngại, tất toán nợ nần. Vận xui qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này được quý nhân phù trợ, cuộc sống lên hương đón Tết no ấm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, khôn khéo và tự chủ. Họ hiểu biết, sống có trách nhiệm. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Con giáp này tính tình ngay thẳng, chân thành, sống có tâm, có tầm.