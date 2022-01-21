Sau Rằng tháng Chạp 3 con giáp phú quý gõ cửa, thu tiền về đầy túi, đón Tết ấm no bên gia đình

12 con giáp tử vi 21/01/2022 08:30

Trong những ngày cuối tháng Chạp, những con giáp này gặp may mắn trong sự nghiệp, thu tiền về đầy túi, đón Tết ấm no. Sau Rằm tháng Chạp, cơ hội đến với những con giáp nhiều không đếm xuể. Vận thế của họ tăng lên, sự nghiệp vượng phát, thu nhập tăng vọt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Họ rất ít thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác. Người tuổi này có chính kiến, quan điểm của riêng mình và không thích bị so sánh với người khác. Con giáp tuổi Dậu có nhiều bạn bè, sống chân thành.

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Sau Rằm tháng Chạp, người tuổi Dậu có sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Con giáp này nếu làm công ăn lương thì nhờ đạt được thành tích tốt sẽ nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt nhiều. Trong khi đó, những người từng gặp khó khăn cũng có thể vượt qua trở ngại, tất toán nợ nần. Vận xui qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này được quý nhân phù trợ, cuộc sống lên hương đón Tết no ấm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, khôn khéo và tự chủ. Họ hiểu biết, sống có trách nhiệm. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Con giáp này tính tình ngay thẳng, chân thành, sống có tâm, có tầm.

Sau Rằm tháng Chạp, con giáp này vượng đường thăng tiến, tin vui lan xa, tài lộc vượng phát, cuộc sống ít phiền muộn. Sự nghiệp của họ ngày càng thuận lợi, hanh thông, phúc khí đến nhà. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu nguồn lợi lớn.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, tiền bạc đầy tay. Nhờ làm việc chăm chỉ con giáp này được hưởng thành quả sau một năm nỗ lực, cố gắng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất giỏi quan sát, biết cách diễn đạt. Họ đặc biệt khoan dung, tốt bụng và chân thành. Dù trong công việc hay cuộc sống, con giáp này đều đạt được những may mắn nhất định.

Sau Rằm tháng Chạp, cơ hội đến với người tuổi Thìn nhiều không đếm xuể. Vận thế của họ tăng lên, sự nghiệp vượng phát, thu nhập tăng vọt. Người tuổi này nếu đầu tư kinh doanh thì các khoản đầu tư đã sinh lời lớn, có thể chốt lời trước Tết.

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Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến rõ ràng, tài sản không ngừng tăng lên. Mọi kế hoạch của họ đều đi đúng hướng. Con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Năm Tân Sửu là một năm nhiều biến động nhưng cũng nhiều thành công với con giáp tuổi Thìn

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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