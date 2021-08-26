Qua hết tháng 7 âm lịch, những con giáp này cũng ‘qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai’, thu nhập tăng vọt, tiền tài đổ đầy túi

12 con giáp tử vi 26/08/2021 18:04

Hết tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn gặp được vận đỏ hiếm có, thoát khỏi vận xui, thu về tiền tài.

Tuổi Hợi

Quý nhân xuất hiện sẽ bắt đầu những ngày đổi đời cải vận của người tuổi Hợi. May mắn của con giáp này sẽ đến ở cung sự nghiệp đầu tiên. Công việc vốn giậm chân tại chỗ sẽ được khai sáng, thuận lợi hơn bao giờ hết. Người tuổi Hợi trải qua tháng 7 âm này sẽ càng ngày càng may mắn hơn trước.

Vận son của con giáp may mắn không chỉ nằm ở công việc mà tài lộc cũng ùn ùn kéo tới. Những vấn đề tài chính sẽ được giải quyết hoàn toàn. Số dư tài khoản sẽ tăng lên từ giờ tới hết năm. Bên cạnh đó, vận trình tình duyên của con giáp này khá vượng sắc.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, trong năm Tân Sửu 2021 này, tuổi Tý không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu. Những tháng đầu năm, tuổi Tý sẽ không cảm nhận được gì, nhưng bước qua tháng 7 âm này, bản mệnh sẽ biết được vận may của mình đang lội ngược dòng như thế nào.

Từ giai đoạn này đến cuối năm, mọi khó khăn của bạn đều được giải quyết êm đềm. Tuổi Tý không những tìm được cơ hội tốt trong sự nghiệp giúp tài vận dồi dào, mà còn có thể xây dựng cuộc sống tinh thần đủ đầy ấm êm. Nửa cuối năm nay, con giáp nếu không giàu có phát tài thì ít nhất cũng giải quyết mọi khó khăn, cuộc sống cũng thăng hoa.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi học có nói, bước tháng 7 âm, tuổi Mão bất ngờ gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp giúp họ có khả năng đổi đời. Những tháng đầu năm, cuộc sống tuổi Mão cũng dần khởi sắc từng ngày, sắp tới đây sẽ tìm được hướng đi riêng trong công việc, càng cố gắng càng kiếm được nhiều tiền, phụ nữ tuổi Mão có gia đình sẽ công thành danh toại khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ cần qua hết tháng 7 âm này, bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhìn chung trong năm nay sẽ có vận may lội ngược dòng. Bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp sẽ có cuộc sống thăng hoa không ai sánh bằng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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