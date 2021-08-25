Đúng 0h ngày thứ Năm, 26/8/2021, cục diện Tam Hợp bao phủ, 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, tiền tài đổ đầy túi

12 con giáp tử vi 25/08/2021 09:00

Đúng ngày mai, 26/8/2021, 3 con giáp may mắn có cục diện Tam Hợp chiếu mệnh nên làm việc cũng có quý nhân hỗ trợ, tiền tài ngập lối.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Thực Thần xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu vận trình của người tuổi Tý lên cao phơi phới. Lúc này có dự định nào đang ấp ủ thì nên tiến hành càng sớm càng tốt bạn nhé.

Đường tài lộc của những chú Chuột cũng tăng tiến ầm ầm, nhất là những người làm nghề kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, con giáp may mắn chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ việc tận hưởng một cuộc sống đủ đầy.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cục diện Tam Hợp giúp cho ngày hôm nay của người tuổi Sửu khá nhẹ nhàng khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ngày này các mối quan hệ xã giao hài hòa, thuận lợi cho việc kí kết hợp đồng, tài lộc dồi dào, tình cảm tốt đẹp.

Lại thêm Thiên Ấn soi đường, con giáp này nếu làm về lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, nghề tự do,… sẽ có cơ hội thăng tiến. Lời khuyên cho bạn lúc này là hãy mạnh dạn giao lưu với đồng nghiệp nhiều hơn vì sẽ có những chuyện thú vị đến với bạn, giúp mọi người ngày càng gắn bó và vui vẻ trong hợp tác. Nhờ đó, bản mệnh sẽ có vô cùng nhiều cơ hội phát triển bản thân, thu về tài lộc.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được Thiên Tài che chở nên đường tài lộc khá vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Dân làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc khi được cát thần này trợ lực. Tuy không tránh được những khó khăn ban đầu nhưng về cơ bản những chú Mèo đều có thể khắc phục được và mang được tiền bạc về nhà. Buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập khách hàng ra vào ngược xuôi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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