Những con giáp được hưởng đủ vinh hoa phú quý, cầu gì được nấy, đại phú đại tài vào đúng 33 ngày tới

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong 33 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng 33 ngày tới đây, Thìn sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm. - Ảnh minh họa: Internet

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Thìn được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng 33 ngày tới đây, Thìn sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Thìn cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp phải trải qua nhiều chông gai vất vả nhưng đừng quá lo lắng vì tất cả đều được đền đáp xứng đáng. - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Tuất là những người sống thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất tuy không sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Người tuổi Tuất sống biết trước biết sau, nhờ vậy mà xung quanh có rất nhiều người yêu mến, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ phù trợ. Tuổi Tuất là con giáp phải trải qua nhiều chông gai vất vả nhưng đừng quá lo lắng vì tất cả đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi học có nói, trong 33 ngày tới, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Đặc biệt, đối với những tuổi Tuất đã thành gia lập tức, sau khi kết hôn, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào. Cứ mỗi một năm trôi qua, sẽ có nhiều cơ hội tốt mở ra giúp họ giữ vững phong độ của mình. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất không chỉ sở hữu nhiều của cải vật chất mà còn được tận hưởng cuộc sống viên mãn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.