4 con giáp 'chuẩn người chồng quốc dân', đã tài ba, giỏi giang lại còn chung thủy bậc nhất, nói không với chuyện ngoại tình

Tính cách đàn ông tuổi Sửu khá trầm tính và có xu hướng hướng nội. Vì thế mà tuổi này thường được đánh giá cao về sự trưởng thành; chín chắn hơn với những tuổi khác. Họ thường sẽ suy nghĩ kỹ và rất chu đáo rồi mới đưa ra quyết định. Với người bạn đời cũng sẽ không phải ngoại lệ với họ.

Những người này trong công việc luôn chăm chỉ cần mẫn cực kỳ có trách nhiệm cả trong việc chăm sóc vợ con và kinh tế gia đình. Đối với gia đình vợ con, họ là người biết nhường nhịn, sẻ chia luôn coi bạn đời là số 1. Chính vì vậy, những người lấy được nam giới tuổi Sửu cuộc sống luôn êm ấm, hạnh phúc.

Nam giới thuộc tuổi Ngọ thường có tính cách hòa đồng, phóng khoáng và thích giao thiệp. Tuy nhiên họ cũng là kiểu đàn ông coi trọng những giá trị truyền thống và biết đối nhân xử thế.

Đàn ông tuổi Ngọ luôn bao dung, nhún nhường, thấu hiểu cảm xúc của vợ. - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, những người đàn ông tuổi Ngọ thường trên kính dưới nhường; hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em. Sau khi thành hôn, đàn ông tuổi Ngọ là người chu đáo, tận tâm với vợ con.

Đặc biệt, người đàn ông tuổi Ngọ luôn bao dung, nhún nhường, thấu hiểu cảm xúc của vợ. Họ thường đặt mình vào vị trí của vợ mà suy xét. Không những thế, đàn ông tuổi này có khả năng đứng mũi chịu sào để làm trụ cột cho người thân.

Tuổi Thìn – Một lòng chung thủy

Những người tuổi Thìn là người cương trực thẳng thắn, vì vậy khi đã kết hôn, họ là kiểu người chỉ nghĩ tới vợ con không biết nhìn ngang ngó dọc.

Chàng trai tuổi Thìn biết trân quý giá trị của gia đình, quyết không làm điều gì có lỗi với vợ, một lòng chung thủy. - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn khi đứng trước cám dỗ chưa bao giờ đánh mất chính mình. Ngược lại họ luôn khiến những kẻ muốn làm người thứ ba kia mất mặt bằng những lời từ chối thẳng thừng, đanh thép.

Những chàng trai tuổi Thìn luôn biết trân quý giá trị của gia đình, quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ; càng không biết ngoại tình là gì. Lấy được chồng tuổi này phụ nữ không phải dùng đủ kế để giữ thì chồng vẫn tự nguyện ngoan, một lòng chung thủy.

Tuổi Dần – Người đàn ông quyền lực giàu có

Chàng trai tuổi Dần là người có ý chí, thông minh có tầm nhìn xa trông rộng nên họ dễ dàng thành công và giàu có. Những người đàn ông tuổi Dần có thể tạo dựng một cuộc sống sung túc giàu có cho người thân của mình.

Chàng trai tuổi Dần là người tốt điển hình, biết cách vun vén, làm điểm tựa vững chắc cho vợ con. - Ảnh minh họa: Internet

Chàng trai tuổi Dần là những người tốt điển hình, không chỉ vậy kết hôn còn khiến họ ý thức trách nhiệm to lớn với gia đình. Họ luôn biết cách vun vén, là điểm tựa vững chắc cho vợ con. Nếu người phụ nữ lấy được đàn ông tuổi Dần, cả cuộc đời chẳng cần phải lo nghĩ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.