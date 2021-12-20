Đàn ông thuộc 4 con giáp này là người chồng người cha lý tưởng, một lòng một dạ thương yêu vợ con, cả đời sống vì gia đình

12 con giáp tử vi 20/12/2021 14:37

Đàn ông thuộc 1 trong 4 con giáp này đều là những người chồng người cha lý tưởng, luôn một lòng một dạ thương yêu vợ con, cả đời chăm chỉ làm việc cũng vì gia đình của mình.

Tuổi Tuất

Chẳng ai ngờ, chàng Tuất cương trực và hơi khô khan khi yêu lại rất chung tình, toàn tâm toàn ý. Khi đã yêu, người tuổi Tuất luôn hướng về đối phương, sẵn sàng làm nhiều điều để bạn đời vui lòng. Mặc dù trong cuộc sống ngày thường có thể hơi ít nói nhưng người đàn ông này lại có quan điểm sống rất rõ ràng! Chàng thường tôn trọng các quy tắc đạo đức nên có lối sống khá lành mạnh.

Kể cả trong những lúc vui vẻ bạn bè, nhậu nhẹt quá chén, chàng trai tuổi Tuất cũng luôn ý thức được việc làm của bản thân mình và cố gắng không quá giới hạn trong bất cứ hành động nào, nhất là chuyện "gái gú" thì chàng càng tránh xa.

Đàn ông thuộc 4 con giáp này là người chồng người cha lý tưởng, một lòng một dạ thương yêu vợ con, cả đời sống vì gia đình - Ảnh 1
Khi đã yêu, người tuổi Tuất luôn hướng về đối phương, sẵn sàng làm nhiều điều để bạn đời vui lòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chàng Sửu chính là con giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho nửa kia luôn khiến người khác phải ganh tỵ. Đặc biệt, dù đã kết hôn lâu nhưng anh ấy vẫn luôn giữ được tình cảm mặn mà giữa 2 người (dù có những lúc sóng gió) và chưa bao giờ có ý định "ăn vụng" cả.

Ngoài ra, sửu còn là con giáp nhìn xa trông rộng, có óc chiến lược và cực kỳ thông minh. Khi có vợ, mẫu đàn ông này sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền, mang lại cho vợ một cuộc sống nhàn hạ, sung túc, nhất là khi đến tuổi trung niên.

Tài năng khiến cho đàn ông tuổi Sửu được nhiều cô gái chú ý (kể cả khi đã có vợ) nhưng anh ấy luôn có trách nhiệm với gia đình và xem việc "trai gái" là một tội lỗi không thể chấp nhận được. Chính vì thế, chàng rất nghiêm túc với mọi mối quan hệ, giữ khoảng cách đúng mực và nhất quyết không bao giờ phản bội lại người mình yêu thương.

Tuổi Thân

Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Thân là sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Cho dù ở bên nhau trong thời gian dài thì người vợ vẫn cảm nhận được sự thi vị như lúc mới yêu với anh chồng tuổi này.

Do khá hoạt bát trong ăn nói, giao tiếp nên chàng tuổi Thân cũng có vô số các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác. Nhiều khi vợ sẽ lo lắng vì anh ấy luôn trở thành trung tâm của sự chú ý, thu hút các cô gái trẻ. Trong tình huống này, đàn ông tuổi Thân cũng khá thân thiện nhưng luôn giữ một giới hạn nhất định. Thậm chí, với những cô gái cứ cố tình tấn công còn bị anh ấy dạy cho một bài học nhớ đời về sau!

Đàn ông thuộc 4 con giáp này là người chồng người cha lý tưởng, một lòng một dạ thương yêu vợ con, cả đời sống vì gia đình - Ảnh 2
Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Thân là sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ôn hòa, giản dị, hướng nội và hơi kiệm lời là tính cách nổi trội ở đàn ông tuổi Dậu. Chàng là một người lý trí và hiện thực, biểu hiện trong tình cảm cũng rất rõ ràng và cẩn thận. Chàng sẽ không vì tình cảm nhất thời mà bước vào mối quan hệ yêu đương hay kết hôn với ai đó.

Tính cách, gia đình và các điều kiện khác của đối phương đều được chàng tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ để xem có phù hợp với mình không. Đặc biệt là chuyện ngoại tình đối với người truyền thống như chàng thật sự là một thất bại, sỉ nhục trong đời nên cũng rất hiếm khi chàng sinh lòng phản bội.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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