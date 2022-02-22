Bảng xếp hạng độ may mắn của 12 con giáp trong năm 2022: Ai là quán quân?

Sẽ có nhiều khó khăn đến với tuổi Dần vào năm 2022. Công việc của bạn gặp nhiều trắc trở, khó khăn, đường tài lộc cũng không tốt, các mối quan hệ cá nhân suy giảm, nên bạn cần phải điều chỉnh tâm lý và cẩn thận trong mọi việc vào năm Nhâm Dần 2022.

Con giáp nào may mắn nhất, con giáp nào xui xẻo nhất trong năm Nhâm Dần 2022? Hãy xem bạn đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng này?

Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Thân luôn vướng vào một số vấn đề vụn vặt trong công việc, và thường dễ mắc sai lầm trong quá trình ra quyết định và thực hiện. Vận may tài lộc thăng trầm, lợi nhuận lên xuống thất thường, kiếm tiền và giữ tiền lại càng khó hơn, Thân cần thận trọng hơn trong mọi việc kẻo rơi vào khủng hoảng kinh tế.

Người tuổi Tỵ sẽ phạm phải Tam Tai vào năm 2022, nên nhiều rắc rối sẽ ập đến khiến bạn chán nản và khó tránh khỏi việc tranh chấp với người khác, dẫn đến thiệt hại về tiền bạc. Đường tài lộc khó kiếm, chi tiêu cá nhân tăng đáng kể, Tỵ phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn trong công việc, đề phòng bị kẻ có ý đồ nắm bắt, ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp.

Hạng 9: Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều trở ngại về mọi mặt, tài vận kém, kiếm tiền khó khăn, hao tài tốn của do một số nhu cầu hàng ngày hoặc trường hợp khẩn cấp. Công việc của bạn có biến động lớn, bạn dễ làm mất lòng kẻ tiểu nhân, các mối quan hệ khó có tiến triển, do bạn gặp nhiều phiền phức nên cần chuẩn bị tâm lý trước.

Hạng 8: Tuổi Tý

Đường tài lộc của người tuổi Tý trong năm 2022 có nhiều sóng gió, thăng trầm, tràn ngập nguy hiểm. Công việc tương đối bận rộn và gặp nhiều thử thách, nhưng đồng thời cũng có cơ hội để Tý phát triển. Người kinh doanh phải thận trọng về mặt tài chính, vì bạn dễ bị đối thủ phá hoại dẫn đến phá sản. Người đang yêu thì tình cảm không tốt, dễ xảy ra khủng hoảng dẫn đến chia tay.

Hạng 7: Tuổi Sửu

Năm 2022, Sửu có lòng tự tin trong công việc, bạn coi trọng tập thể, hợp tác làm việc khéo léo với đồng nghiệp và bạn sẽ nhận được tin vui như thăng chức, tăng lương. Sự nghiệp phát triển cũng khiến tài lộc khởi sắc, tiểu tài rủng rỉnh, chuyện tình cảm của Sửu cũng không đến nỗi.

Hạng 6: Tuổi Dậu

Năm 2022 là một năm may mắn với những người tuổi Dậu về đường tài lộc, thu nhập của bạn rất ấn tượng khi số dư tài khoản không ngừng tăng lên, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh. Gia đạo của Dậu cũng rất hòa thuận, cuộc sống ấm êm hạnh phúc.

Hạng 5: Tuổi Thìn

Vận trình của Thìn trong năm 2022 hung cát đan xen khiến tâm trạng của bạn giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Thìn có nhiều cơ hội ra ngoài hơn, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, công việc kiếm tiền tuy vất vả nhưng cũng dễ dàng thu được một phần của cải và giành được những giải thưởng lớn. Tuy nhiên, bạn lại dễ bị thương, bị tai nạn nên bạn cần chú ý hơn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là khi tham gia giao thông.

Hạng 4: Tuổi Mùi

Năm 2022 là một năm khá suôn sẻ với những người tuổi Mùi. Bạn sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của bạn rất cao. Không chỉ vậy, Mùi còn dễ gặp nhiều chuyện vui khác như dễ thoát ế, hôn nhân, có con…

Hạng 3: Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ bắt đầu chuyển vận vào năm 2022, vận thế của bạn sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Sự nghiệp của bạn dự kiến ​​sẽ bước sang một giai đoạn mới, bạn có thể gặp được những người nổi tiếng, kinh nghiệm đầy mình và học hỏi được không ít điều. Tuy nhiên, việc nhà nhiều, Mão cũng dễ cáu gắt, tâm trạng không tốt, dễ ốm nên bạn cần điều chỉnh, bổ sung dinh dưỡng kịp thời để tăng cường thể lực.

Hạng 2: Tuổi Tuất

Tuất được quý nhân che chở trong năm 2022 nên mọi việc đều suôn sẻ trong khoảng thời gian này. Trong công việc, nhân viên văn phòng cũng đầu óc minh mẫn hơn hẳn, có nhiều cơ hội tỏa sáng, dễ được thăng chức hoặc tăng lương. Người làm kinh doanh có tỷ lệ đặt hàng cao, cơ hội làm ăn tốt xuất hiện, thu nhập khá.

Hạng 1: Tuổi Ngọ

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều suôn sẻ và may mắn hơn, bạn sẽ nhận được sự quan tâm, chiếu cố của cấp trên. Bên cạnh đó, bạn còn được nhiều cát tinh trợ giúp, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).