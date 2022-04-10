90 ngày tới: 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, QUƠ TAY HỐT BẠC, RŨ SẠCH TAI ƯƠNG, GIÀU CÓ THĂNG QUAN khiến ai cũng hờn đỏ mắt

12 con giáp tử vi 10/04/2022 17:55

Trong 3 tháng tới những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn làm đâu thắng đó nhanh chóng đổi vận.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

90 ngày tới: 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, QUƠ TAY HỐT BẠC, RŨ SẠCH TAI ƯƠNG, GIÀU CÓ THĂNG QUAN khiến ai cũng hờn đỏ mắt - Ảnh 1

Trong thời gian tới do tinh thần làm việc tuổi Mùi lên cao sau khi bạn cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. 90 ngày tới là cơ hội bứt phá của những người tuổi Mùi. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty cuộc sống viên mãn.

Trong 90 ngày tới tuổi Mùi cũng có con đường tình duyên nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Không cần nhiều, chỉ cần 90 ngày, tuổi Mùi sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ chính là con giáp thông minh, trong việc làm ăn tuổi Tỵ sẽ tự nhiên nhận được vận may trời cho. Trong thời gian này, nhóm bạn thân có người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Con đường tài lộc cũng nhờ đó mà chuyển biến nhanh chóng.

90 ngày tới: 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, QUƠ TAY HỐT BẠC, RŨ SẠCH TAI ƯƠNG, GIÀU CÓ THĂNG QUAN khiến ai cũng hờn đỏ mắt - Ảnh 2

Tuổi Tỵ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Trên con đường tình duyên đây là khoảng thời gian tuổi Tỵ còn độc thân có thể tìm kiếm được tình duyên của mình. Với người có gia đình có đôi cặp thì họ thêm phần hiểu nhau viên mãn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đúng là gặp được quý nhân. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tuổi Hợi chính nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên trong 3 tháng tới sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu.

90 ngày tới: 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, QUƠ TAY HỐT BẠC, RŨ SẠCH TAI ƯƠNG, GIÀU CÓ THĂNG QUAN khiến ai cũng hờn đỏ mắt - Ảnh 3

Với tuổi Hợi còn làm công ăn lương cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, tuổi Hợi cũng nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ.

Khi chuyện công việc tốt, tiền bạc của tuổi Hợi cũng khá ổn định. Đây là thời gian tuổi Hợi có thể bắt tay vào làm ăn, tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt lên trông thấy. Tử vi 90 ngày tới tuổi Hợi sẽ nhận được những bản hợp đồng lớn. Tiền kiếm trong 3 tháng bằng cả năm gộp lại, mua được xe hơi sang. Khi có điều kiện kinh tế tốt rồi thì tuổi Hợi cũng trở nên tự tin hơn, giống như một người khác vậy. Điều này giúp tuổi Hợi có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc, tình duyên cũng nở hoa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Top 3 con giáp lộc lá ùa về bủa vây muôn lối trong 25 ngày tới, một bước lên tiên, giàu có nứt đố đổ vách, thu lộc dồn dập, đón tình tới tấp

Top 3 con giáp lộc lá ùa về bủa vây muôn lối trong 25 ngày tới, một bước lên tiên, giàu có nứt đố đổ vách, thu lộc dồn dập, đón tình tới tấp

Những con giáp giàu có này bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nên hái lộc về đầy nhà trong 25 ngày tới khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó