Bước qua 0h ngày 10/4, cục diện thay đổi hoàn toàn, 3 con giáp vơ vàng vét bạc, phát lộc vượng tài, tiền đếm sái tay

12 con giáp tử vi 10/04/2022 17:09

Chỉ cần nằm trong danh sách 3 con giáp may mắn này thì sang thời điểm 0h ngày 10/4, bạn sẽ không cần lo nghĩ về tài lộc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, chân thành nên gây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp quanh mình. Họ chăm làm việc thiện hay nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không suy tính thiệt hơn nên được quý nhân tương trợ, thần tài nuông chiều.

Bước qua 0h ngày 10/4, cục diện thay đổi hoàn toàn, 3 con giáp vơ vàng vét bạc, phát lộc vượng tài, tiền đếm sái tay - Ảnh 1

Sách tử vi có nói, sang 0h ngày 10/4 chính là thời cơ nghìn năm có một để đời Mão đổi đời. Không chỉ làm ăn thịnh vượng, vạn sự hanh thông, con giáp giàu có này còn một bước hóa rồng, công thành danh toại khiến ai cũng hờn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người sống tình cảm, có trái tim ấm áp và rất thiện lương nên con giáp này được nhiều người thương yêu, bề trên phù trợ. Xem tử vi có nói, từ 0h ngày 10/4, Hợi sẽ mở rộng kinh doanh hay đầu tư những kế hoạch mình đang ấp ủ.

Bước qua 0h ngày 10/4, cục diện thay đổi hoàn toàn, 3 con giáp vơ vàng vét bạc, phát lộc vượng tài, tiền đếm sái tay - Ảnh 2

Phúc khí ùa vào nhà nên con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi. Mặc ai khốn khó cơ cực thì Hợi vẫn nằm ngửa mà ăn, ung dung hốt bạc. Đổi đời sau một đêm, tình tiền viên mãn, sung sướng an nhàn chính là phúc phần thần tài ban cho người tuổi Hợi.

Tuổi Tý

Nhờ tính cách nhanh nhẹn, thông minh lại được cát tinh soi chiếu nên đúng 0h ngày 10/4, người tuổi Tý sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, dư dả hơn người. Chỉ cần nắm bắt thời cơ trời cho thì dễ thăng tiến trong sự nghiệp.

Bước qua 0h ngày 10/4, cục diện thay đổi hoàn toàn, 3 con giáp vơ vàng vét bạc, phát lộc vượng tài, tiền đếm sái tay - Ảnh 3

Từ đây, Tý sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả con cháu ba đời tiêu không hết. Cuộc đời tuổi Tý sẽ sang trang mới, chẳng những bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu. Con giáp may mắn này muốn nghèo cũng chẳng được.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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3 con giáp sau Rằm tháng 3 Âm lịch, tiền bạc thăng hoa, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thắng, tình tiền không thiếu, cuộc sống có nhiều khởi sắc

Sau Rằm tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống sung túc, tài lộc được nâng lên tầm cao mới.

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