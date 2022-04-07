6 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp được THẦN TÀI NÂNG ĐỠ, sự nghiệp phi mã, TÀI VẬN HANH THÔNG, cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm

Bước sang năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất năm nay có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 8, 9 và 12 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Theo tử vi học, 6 tháng cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn luôn muốn khẳng định năng lực bản thân trong mọi tình huống, thế nhưng nếu vận may không tới thì họ cũng sẽ chẳng thể gặt hái được nhiều thành công. Thế nhưng, tuổi Mão lại là người nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, biết người biết ta, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp quý nhân, bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của họ sẽ được nâng lên tầm cao mới.

So với những con giáp khác, năm 2022 này những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều niềm vui, cuộc sống đang có những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang tiến triển tốt đẹp. Chỉ cần tuổi Mão không ngừng chăm chỉ, nỗ lực hơn, thì xác định trong năm nay sẽ thăng hoa viên mãn.

Bước vào 6 tháng cuối năm, bắt đầu từ tháng 6 âm lịch, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như tuần trước gặp nhiều khó khăn thì tuần này sẽ được đền đáp xứng đáng. Đầu tháng 6 âm lịch này, vận may của tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác. Từ giờ đến giữa năm, sự nghiệp cũng có nhiều khởi sắc không ngờ, đặc biệt tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới trong tương lai, đặc biệt là tài vận có sự thăng hoa vượt trội.

Tuổi Ngọ

Nhâm Dần được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Trong 6 tháng cuối năm, tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc. Tết năm nay tuổi Ngọ sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, cuộc sống có những tín hiệu tích cực hứa hẹn nửa đầu năm 2022 sắp tới không thành Phượng cũng thành Rồng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.