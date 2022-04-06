3 con giáp nhờ có Thần Phật phù trợ may mắn mỉm cười, cầu được ước thấy, tài lộc vây quanh trong tháng 3 Âm lịch

Trong tháng 3 Âm lịch này, đối với người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi trong năm 2022, vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm. Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương. Nữ giới thì có sự thu hút nhờ vào sự chu đáo, dịu dàng.

Tuổi Tý

Trong tháng 3 Âm lịch này, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách háng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lại.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá thân thiện, ấm áp và ổn hòa. Vì vậy, họ thường nhận được thiện cảm từ người khác. Không những thế, con giáp này còn rất khí khái, trọng chữ tín nên được nhiều người tin tưởng.

Con giáp này giỏi nắm bắt các cơ hội vì vậy thường thành công hơn người.

Trong tháng 3 Âm lịch, người tuổi Thìn có vận xui qua đi, vận may đến nhà. Vận trình của họ thịnh vượng hơn trước. Người tuổi này làm kinh doanh có thể làm ăn phát tài, khách hàng ùn ùn đặt đơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.