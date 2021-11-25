5 con giáp có thể hô mưa gọi gió, làm gì cũng gặp được may mắn trong nửa đầu tháng 11 âm này

12 con giáp tử vi 25/11/2021 16:54

Đây là 5 con giáp gặp thời tỏa sáng, giàu lên ngỡ ngàng trong cuối năm 2021.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn vốn có số mệnh phú quý và quyền lực. Dù cuộc sống không mấy êm đềm nhưng tất cả chỉ là thử thách, sau đó họ lại được đền đáp xứng đáng hơn.

Thời gian trước đây, cuộc sống tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở. Nhưng năm tới đây, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Một khi tài vận dồi dào, tuổi Thìn không còn phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may giúp sự nghiệp tuổi Thìn vững chắc, gia đình còn êm ấm và hạnh phúc.

5 con giáp có thể hô mưa gọi gió, làm gì cũng gặp được may mắn trong nửa đầu tháng 11 âm này - Ảnh 1

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần.

Nửa đầu tháng 11 âm, người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều.

Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thân.

Về tài vận, người tuổi Thân chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp.

5 con giáp có thể hô mưa gọi gió, làm gì cũng gặp được may mắn trong nửa đầu tháng 11 âm này - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con gà tính tình thường khá thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong công việc, họ cũng là người cứng rắn, kiên cường. Khi gặp khó khăn, trở lực, họ không nản lòng, nhụt chí. Người tuổi Dậu thật thà, ngay thẳng quá đôi khi lại làm tổn thương người khác.

Đầu tháng 11 âm, người tuổi Dậu có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là yếu tố giúp họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp.

Nếu làm kinh doanh, người tuổi Dậu nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo.

Tuổi Tý

5 con giáp có thể hô mưa gọi gió, làm gì cũng gặp được may mắn trong nửa đầu tháng 11 âm này - Ảnh 3

Tuổi Tý vốn thông minh, có đầu óc nhanh nhạy, luôn nỗ lực làm việc và có trách nhiệm với việc mình làm. Sự nhanh nhạy cùng khả năng hành động đúng lúc, đúng chỗ giúp tuổi Tý gặt hái được "trái ngọt" sau một thời gian dài nỗ lực.

Trong nửa đầu tháng 11 âm, tuổi Tý hứa hẹn trở thành ngôi sao may mắn, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên. Họ biết nắm bắt đúng thời cơ, chớp lấy cơ hội làm giàu nên tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc.

Tuổi Tuất

Từ trước đến nay, tuổi Tuất thông minh, thấu hiểu, đầy trí tuệ. Họ biết dùng sự khôn ngoan của mình để kiếm tiền, trong khi đó cơ hội năm tới mở ra trước mặt lớn không ngờ.

Chính vì thế, tuổi Tuất chớp thời cơ khá nhanh và "đổi vận" trong thời gian ngắn. Cuộc sống của tuổi Tuất bước sang một trang mới khi giàu có và thịnh vượng ngập tràn, không ai sánh bằng.

 

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Tử vi 12 con giáp trong vòng 100 ngày tới dự báo rằng, thời điểm này có 3 con giáp được quý nhân trợ lực, phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời.

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