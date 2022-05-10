3 con giáp nữ là 'con cưng' Thần Tài, Tân Sửu 'khổ tận cam lai', giữa Canh Dần an yên hưởng phú quý

12 con giáp tử vi 10/05/2022 14:08

Đây là 3 con giáp nữ năm Tân Sửu không được may mắn về cả đường tiền lẫn đường tình nhưng sang giữa năm Canh Dần sẽ gặp được vô vàn may mắn, Thần Tài ưu ái, may túi 3 gang mang đi đựng vàng!

Tuổi Mão

Chắc thoát được vẫn đen đeo bám từ Tân Sửu, các cô nàng tuổi Mão đã thở phào nhẹ nhõm. Theo tử vi, tuổi Mão năm 2022 nhiều điềm lành và may mắn. Các cô nàng tuổi Mão có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy năm nay công việc của con giáp may mắn khá ổn định. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của cát tinh nên chắc chắn sẽ có sự đổi mới, thăng tiến trong đường công danh.

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Tài lộc năm 2022 của các cô nàng tuổi Mão khá là rủng rỉnh, kinh doanh thuận lợi đủ đường. - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc năm 2022 của các cô nàng tuổi Mão khá là rủng rỉnh. Nữ tuổi Mão lại rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá. Và nếu định đầu tư hay kinh doanh thì năm nay là thuận đủ đường.

Năm nay, tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Bởi vậy nên các nàng tuổi Mão hãy tự tin đón nhận những tin tốt lành đến với mình nhé!

Tuổi Ngọ 

So với Tân Sửu 'chả có ma nào ngó" thì tuổi Ngọ sang năm Canh Dần vẫn "chả có ai" tuy nhiên đối với họ đây lại là 1 tin tốt. Bởi năm nay, đường công danh sự nghiệp của nữ tuổi Ngọ vô cùng sáng. Chanh Dần, cá quý cô tuổi Ngọ sẽ được rất nhiều sao tốt nhập mệnh như Sao Đài.

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Sang năm 2022 tuổi Ngọ nhận được đánh giá cao của sếp, có vị trí và mức lương lý tưởng. - Ảnh minh họa: Internet

Sang năm 2022 người tuổi Ngọ không chỉ nhận được sự đánh giá cao của sếp mà còn có vị trí và mức lương lý tưởng. Những người phụ nữ cầm tinh con Ngựa khi đang muốn khắng định mình trong công việc họ sẽ chú tâm dành sức vào công việc, sẽ không muốn dành thời gian yêu đương.

Đối với nữ tuổi Ngọ, họ thích tự lập về cả cuộc sống lẫn tài chính. Họ không muốn phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào. Vậy nên họ thích khi nào tất cả mọi thứ ổn định thì mới yêu hoặc lập gia đình.

Tuổi Dậu

Năm Canh Dần này tuổi Dậu đúng là "số đỏ". So với năm 2021, công việc làm ăn năm 2022 này của người tuổi Dậu phát triển ổn định, có sự đổi mới tích cực, giai đoạn này là "tiền vào như nước" nên đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt hơn để bùng nổ rực rỡ.

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Năm 2022, tuổi Dậu có quý nhân phù trợ, tăng tiến về chức vụ, lương thưởng những tháng cuối năm. - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, ai làm công ăn lương công việc ổn định, có quý nhân phù trợ nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi. Đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa cuối tháng 5 Dương lịch: 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, VẬN MAY TĂNG VỌT, PHÁT TÀI CỰC TO, cuộc sống viên mãn

Nửa cuối tháng 5 Dương lịch: 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, VẬN MAY TĂNG VỌT, PHÁT TÀI CỰC TO, cuộc sống viên mãn

Trong nửa cuối tháng 5 Dương lịch sắp tới, 3 con giáp may mắn tài vận hanh thông, công danh thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ trở nên giàu có, không cần lo nghĩ trong việc chi tiêu.

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