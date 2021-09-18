3 con giáp 'hô mưa gọi gió', chỉ cần nhạy bén thì cơ hội phát tài ắt xuất hiện, biết nắm bắt sẽ thăng hoa từ cuối tháng 9 này

Chúc mừng 3 con giáp may mắn, chỉ cần nhạy bén thì cơ hội phát tài ắt xuất hiện, biết nắm bắt sẽ thăng hoa từ cuối tháng 9 này.

Tuổi Mão

Có thể nói, năm 2021 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Mão. Từ những tháng đầu năm, tuổi Mão gặp được nhiều may mắn, cuộc sống vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi học có nói, bước vào cuối tháng 9 này, con giáp may mắn được trời ban nhiều phước lành, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang khởi sắc đáng kể. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mão sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng kiếm được cơ hội đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Năm 2021 là một năm có nhiều điều đáng nhớ đối với tuổi Dần. Những năm trước tuổi Dần đã trải qua nhiều khó khăn, vì vậy năm nay họ đã được đền đáp xứng đáng, những tích lũy cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt.

Từ cuối tháng 9 trở đi, cuộc sống của bản mệnh có nhiều chuyển biến tích cực đáng mong chờ. Tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi, càng chăm chỉ sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt, đây là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm, một khi cơ hội tốt xuất hiện, tuổi Dần sẽ giàu có và viên mãn không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm 2021 đối với tuổi Hợi là một năm có nhiều biến động, những tháng đầu năm khó khăn thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm vận may của tuổi Hợi bất ngờ lội ngược dòng. Người tuổi Hợi từng mong mình sẽ xây dựng được cuộc sống sung túc viên mãn thì có khi cuối năm nay ước mơ sẽ thành sự thật.

Tử vi học có nói, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân vào cuối tháng này. Đó là người sẽ đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh thăng hoa cả tình lẫn tiền. Người tuổi Hợi không chỉ giàu có về vật chất mà đời sống tình cảm trong thời gian tới cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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