Trông mong làm gì thứ tình yêu đã không còn vẹn nguyên của đàn ông thay lòng…

Và khi người đàn ông ấy có thể nói rằng anh ấy chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để yêu một người phụ nữ khác thì chị hiểu đó không phải là lời trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là thật lòng. Chị thừa hiểu chồng mình không phải là người dễ dàng nói ra những câu không biết nghĩ suy trước sau. Chị cũng biết để thốt được lên những lời như thế, anh đã dằn vặt và đắn đo không ít. Người đàn ông càng nghĩ suy kĩ càng và có trách nhiệm càng không dễ nói lên thứ tình cảm biết là sai trái của bản thân. Và giây phút chị thấy câu nói đó của anh, chị đã mong phải chi anh là kẻ hay bỡn cợt trêu đều, có lẽ chị đã không đau lòng đến thế. Hay phải chi anh là kẻ lăng nhăng đi, vui chơi rồi chóng trở về. Nhưng hơn ai hết, chị hiểu chồng mình. Yêu thương của anh đã lớn đến nhường nào anh để bỏ hết lòng tự trọng, bỏ luôn cả gia đình mình từng dốc lòng vun đắp để nói hết tình cảm của mình. Lòng chị vì vậy mà nát tan…

Chị kể với tôi về cuộc hôn nhân gần 10 năm trời của chị. Phần đầu của câu chuyện ấy như một cái kết lộng lẫy mà mọi đàn bà trên thế gian này đều muốn có được. Chị lấy chồng là mối tình đầu của mình. Anh là một người đàn ông yêu chị, chững chạc, lí trí và có trách nhiệm. Trong công việc, anh tiếp xúc không ít với cám dỗ. Nhưng anh luôn đủ bản lĩnh từ chối mọi điểu để một lòng trở về gia đình Cách anh yêu thương vợ con, trân trọng gia đình luôn khiến chị tự hào. Chính vì vậy mà suốt 8 năm bên nhau, chị chưa khi nào thất vọng về anh.

Thứ tình cảm ấy từng nhen nhóm trong lòng anh thế nào, chị cũng chưa từng biết. Hay vì những trách nhịn khồng hề nhẹ nhàng trong hôn nhân đã dần khiến chị quên cả việc bảo vệ tình yêu của anh và chị.Tự lúc nào, chị đã không còn là người duy nhất anh thương. Thay vào đó là hình ảnh một cô nhân viên trẻ mới vào công ty anh. Chị biết để nhận ra tình cảm của mình anh đã từng khổ sở và khó khăn thế nào. Anh yêu gia đình và anh cũng yêu cô ấy. Nhưng đến lúc không thể kiềm nén được nữa, anh đành để tình cảm dẫn dắt lí trí của mình. Anh quan tâm cô ấy, cho cô ấy mọi điều mà một người đàn ông khi yêu muốn làm với người phụ nữ của mình. Những bó hồng bất ngờ, vài món quà đắt tiền trong ngăn bàn. Anh yêu, như thuở yêu chị lần đầu, e dè mà nồng nàn.

Chỉ là, cô gái ấy không sắm vai kẻ thứ ba phá vỡ gia đình của người khác. Anh nói anh biết anh sai vì anh đã có vợ con nhưng anh không biết làm cách nào để quên cô. Cô gái ấy vẫn một mực từ chối để bảo vệ chính mình, cũng là giúp anh bảo vệ gia đình. Chính lời từ chối của cô ấy như giúp anh giữ vững bản ngã cuối cùng của mình. Anh không thể nói gì khác, chỉ vì ở vị thế ấy chắc anh chỉ còn có thể tuyệt vọng với tình cảm của bản thân. Chị là vợ anh bao năm, chị đương nhiên biết những đổi thay của anh. Những lần say xỉn mỏi mệt, vẻ mặt thất thần đang hoang hoải của anh chị đều thấy. Nhưng có hỏi han thế nào, anh đều nói là vì công việc mà ra. Hóa ra, chị không biết đó đều là vì người phụ nữ kia. Nếu không tình cờ thấy tin nhắn zalo trên laptop của anh, chị nào biết chồng đã không còn yêu mình từ bao giờ rồi.

Họ chưa cùng nhau lên giường, chưa có bất cứ hành động nào thân mật quá đáng. Nhưng ngần ấy thôi cũng khiến chị thấy lòng mình buông xuôi rồi. Chị cười tự giễu mình. Hóa ra câu nói từng chứng kiến họ yêu ta thế nào mới biết lúc họ không còn yêu ta lại chẳng sai. Chỉ vì biết anh từng yêu chị với một tình cảm cố chấp và thủy chung thế nào nên chị hiểu anh đã không còn yêu chị nữa. Lòng anh một khi dành cho ai, chỉ vỏn vẹn cho một người duy nhất. Vì vậy nơi trái tim anh giờ có cô bé kia thì rõ ràng không còn chỗ cho chị nữa. Chị chua chát nhận ra, lòng anh đã đổi thay mất rồi…

Có lẽ đây là thứ cảm giác ám ảnh và thê lương nhất với mọi đàn bà. Khi chính mắt mình chứng kiến người chồng từng yêu thương hết lòng, giờ lại vì người phụ nữ khác mà đau thương. Chị đau, đau lắm chứ. Nhưng chị vẫn viết đơn ly hôn. Mặc cho anh van nài, cầu xin chị quay lại, chị vẫn không đồng ý. Chị biết anh muốn quay lại cũng chỉ vì trách nhiệm làm chồng, làm cha. Chị cũng không quyết định ly hôn vì cái tôi cao ngạo của mình vì đổi thay của anh mà đổ vỡ. Chị ly hôn vì chị biết cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn. Lòng dạ anh đã không thể trọn vẹn lần nữa vì chị và chị lại mãi không thể quên tổn thương này.

Người đời có thể nói chị điên, sao không tha thứ cho chồng? Nhưng tha thứ ấy vốn không cần thiết khi anh đã đổi thay. Nếu anh còn yêu chị, nếu mọi điều đã qua đều là lầm lỡ, chị bằng lòng thứ tha để anh quay về. Nhưng ngay cả tình yêu, thứ duy nhất khiến chị và anh bằng lòng đến hôn nhân cũng không còn thì chị đành buông tay. Với đàn bà, đáng thương nhất chính là cố níu kéo kẻ không còn yêu mình nữa. Chị không muốn mình trở nên như thế…

Và hơn hết, chị không muốn sống hạnh phúc với một người đã không còn yêu thương chị. Nếu cô gái kia đồng ý, có phải giờ người viết đơn sẽ là anh? Chị không muốn đời mình phải quyết định bởi cái gật đầu của kẻ khác. Rồi làm sao biết được trái tim đã đổi thay của anh liệu sẽ còn yêu một ai khác ngoài chị trong tương lai? Chị nhận ra, trông mong làm gì nữa thứ tình yêu đã không còn của đàn ông thay lòng…

Mối nhân duyên cứ nghĩ là một đời, vậy mà phút chốc lại chỉ còn lại một thời. Chị cười nhạt với tôi mà sao lòng tôi lại như bão tố…