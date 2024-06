Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, em Phạm Toàn An là thủ khoa đầu vào Trường THPT Lê Chân trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 đồng thời đỗ lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Trần Phú.

Trong 4 năm học THCS, Phạm Toàn An luôn là tấm gương vượt khó học giỏi, giàu nghị lực. Bố mẹ của Toàn An bỏ đi từ khi em mới sinh ra. Ông bà nội nuôi Toàn An đến hết cấp tiểu học thì cũng lần lượt qua đời. Hiện, em được ông bà họ cưu mang, sinh sống tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân).