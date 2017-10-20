Xuất hiện dịch bệnh ở Mái ấm Đức Quang: 17 bé mắc bệnh, bé trai 3 tháng tuổi tử vong

Xã hội 20/10/2017 11:50

Trong số 17 trẻ mắc tiêu chảy nặng tại Mái ấm Đức Quang, một bé trai 3 tháng tuổi đã tử vong dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sư thầy Thích Pháp Đức - đại diện Mái ấm Đức Quang, nơi nuôi dưỡng bé Phạm Đức Lộc cho biết, bé trai 3 tháng tuổi tử vong là Phạm Công Đào. Cậu bé phát bệnh từ ngày 7/10 với các bệnh lý như nhiễm trùng đường tiêu hóa, mềm sụn thanh quản, sốt cao.

Trước đó, vào ngày 9/10, sức khỏe của bệnh nhi Phạm Công Đào bất ngờ yếu dần, tình trạng tiêu chảy trở nặng. Trên đường chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vì bệnh tình chuyển biến xấu nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu, nhưng không thể qua khỏi.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, sư thầy cho hay, chiều ngày 19/10 có thêm một trường hợp khác phát bệnh nặng, còn lại các bé khác đều đang dần hồi phục, sức khỏe ổn định.

Xuất hiện dịch bệnh ở Mái ấm Đức Quang: 17 bé mắc bệnh, bé trai 3 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1
Trong số 17 bệnh nhi mắc tiêu chảy, bé Phạm Công Đào, 3 tháng tuổi đã tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, từ ngày 7 đến 13/10, tại Mái ấm Đức Quang có 17 trẻ xuất hiện tình trạng đi phân lỏng 1 đến 3 lần mỗi ngày, đồng thời sốt cao 37 – 39 độ, có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Ngay sau đó, các sư tại chùa Vạn Đức đã đưa các bé đến khám tại trạm y tế xã rồi chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre.

Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe của các bệnh nhi đã dần ổn định, vừa được đưa trở về Mái ấm Đức Quang chăm sóc.

Liên quan đến việc Mái ấm Đức Quang xuất hiện dịch tiêu chảy, ông Võ Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cùng nhiều lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, kiểm tra tình hình xử lý dịch bệnh tại đây.

Xuất hiện dịch bệnh ở Mái ấm Đức Quang: 17 bé mắc bệnh, bé trai 3 tháng tuổi tử vong - Ảnh 2
Tình trạng sức khỏe của các bé được đưa trở về Mái ấm Đức Quang đang phục hồi tốt - Ảnh: Internet

Mái ấm Đức Quang thuộc chùa Vạn Đức, nằm trên cù lao hẻo lánh thuộc xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại (Bến Tre) do thầy Thích Lệ Hiếu trụ trì. Tại đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho hơn 100 em nhỏ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Đây cũng chính là nơi nuôi dưỡng bé Phạm Đức Lộc, bé trai mắc bệnh não úng thủy nặng bị bỏ rơi trước cổng chùa. Vừa qua, sau đợt điều trị ở Singapore trở về, sức khỏe của bé Đức Lộc đã dần hồi phục, qua khỏi cơn nguy kịch. 

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Sư thầy Mái ấm Đức Quang lên tiếng về thông tin mẹ Đức Lộc mới 17 tuổi, bị người thân hiếp dâm

Nhiều giờ qua, thông tin mẹ ruột của Đức Lộc xuất hiện đã khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với các sư thầy ở Mái ấm Đức Quang thì nhận được thông tin hoàn toàn khác.

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