Tin bão KHẨN CẤP: Siêu bão Yagi giật trên cấp 17, chỉ còn cách Quảng Ninh 360 km

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tác động của Bão số 3 (Siêu bão YAGI):

Trên biển: Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm 06/9 còn có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội.

Ngày 07/9 gió giảm dần. Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền: Từ nửa đêm 06/9 đến gần sáng 07/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 07/9).

Sóng biển: Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm 06/9 có sóng biển cao 4,0- 6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m. Ngày 07/9 độ cao sóng giảm dần Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 3,0- 5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 6,0-8,0m.

Từ nửa đêm 06/9 đến gần sáng ngày 07/9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sóng cao 2,0-3,0m, sau tăng lên 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m.

Nước dâng/rút do bão: Khu vực ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hoá)-2,0m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm 07/9 và nước rút do bão, khoảng 0,5m (Thanh Hoá)-1,0m (Quảng Ninh) xuất hiện vào sáng ngày 07/9.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng/rút do bão.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Dẫn tin từ Tạp chí Gia đình Việt Nam, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) đổ bộ, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

1. Cập nhật, theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh;

2. Gia cố, chẳng chống nhà cửa; cắt tỉa cành cây; tháo dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; đảm bảo an toàn công trình đang thi công.

3. Gia cố chuồng trại gia súc, gia cầm; tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

4. Xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả thành viên trong gia đình; không ra ngoài đường khi không có việc cấp bách trong ngày 7/9; chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

5. Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao.

6. Chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong những ngày tới.

7. Ngắt các nguồn điện sinh hoạt khi xảy ra ngập lụt, hạn chế hoặc không lái xe vào khu vực có nguy cơ ngập, chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, gần khu dân cư mình .

8. Không đi qua các ngầm tràn, vũng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất khi bão đổ bộ và mưa, lũ sau bão.

9. Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

10. Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.