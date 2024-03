Thêm một nhà xưởng hàng nghìn mét vuông ở Bình Dương cháy lớn

Theo VietNamNet, tối nay (31/3), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho hay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Tân Uyên đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông trên địa bàn.

Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: PLO

Cảnh sát PCCC&CNCH sau đó đã huy động lực lượng cùng phương tiện tới hiện trường để dập lửa. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, sợi chỉ nên lửa cháy mạnh, lan rộng ra khoảng 400 mét vuông.

Cũng theo PLO, hiện tại, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Theo quan sát, một phần khu nhà xưởng đã bị lửa làm đổ sập hoàn toàn. Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết cơ sở này đã bị Công an TP Tân Uyên đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC.

Trước đó, tại TP.HCM lửa bùng lên từ quán cà phê nằm trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú) kèm theo khói nghi ngút. Phát hiện sự việc, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Dù lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy nhưng mái tôn nhà xưởng đã bị đổ sập, nhiều vật dụng bên trong cũng bị thiêu rụi. Ảnh: VietNamNet

Chỉ trong tích tắc, lửa lan nhanh sang biển hiệu rồi bùng cháy dữ dội, cạnh ô tô bán tải đậu gần đó.

Do không tìm thấy chủ xe, trong khi lửa đã cháy lan gần ô tô nên hàng chục người dân địa phương đã hô hoán và cùng hợp sức đẩy chiếc xe ra xa khu vực cháy. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng phun vào đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang nhà bên cạnh. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt nhưng nhiều tài sản, vật dụng bên trong quán bị thiêu rụi.