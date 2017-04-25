Được biết, cậu bé này tên là Tiểu Bàn, sống ở Khu tự trị Uyghur Tân Cương, Trung Quốc. Đoạn clip trên, do một người dân địa phương chứng kiến sự việc dùng điện thoại ghi hình, chia sẻ lên một trang xã hội Trung Quốc.

Trong đoạn clip, Tiểu Bàn mặc một bộ trang phục nổi bật, tay cầm con dao nhọn nhìn chằm chằm vào người tài xế ngồi trong chiếc xe tải đậu trên đường. Theo Daily Mail, vì người này vô tình đậu xe chắn ngang gian hàng của bà Tiểu Bàn nên khiến cậu nổi giận, dùng dao uy hiếp đối phương.

Mặc dù nói chuyện với người lớn, nhưng miệng cậu bé không ngừng la lối, mắng chửi: "Tôi nói không được đậu xe ở đây. Nếu còn không đi thì đừng trách". Sau một hồi lớn tiếng, Tiểu Bàn cầm dao đâm vào bánh xe và chĩa về phía người tài xế. Trong khi chờ người tài xế lui xe đi, cậu nhóc 5 tuổi còn vô tư đung đưa con dao rất chuyên nghiệp.

Kể từ khi còn rất nhỏ, Tiểu Bàn đã theo người thân ra chợ buôn bán nên cậu bé rất dạn dĩ, không sợ người lạ. Cách đây gần một năm, Tiểu Bàn đã được nhiều người biết đến. Khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cậu bé dùng một đoạn kim loại lớn hăm dọa, đánh đuổi lực lượng chức năng khi họ đến kiểm tra quầy hàng của gia đình cậu.

Theo những người sinh sống gần gia đình Tiểu Bàn, nhà cậu không bao giờ la mắng con kể cả khi đứa nhỏ có những hành động sai trái. Trường hợp của Tiểu Bàn đã nhắc nhở các bậc cha mẹ về cách giáo dục con cái. Mặc dù cần dạy cho trẻ cách sống tự lập, hay cách tự bảo vệ bản thân nhưng cha mẹ cũng cần dạy chúng biết lễ phép, tôn trọng người lớn tuổi và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Cư dân mạng tỏ ra hết sức bất ngờ trước lời lẽ, hành động của cậu bé trong đoạn clip trên. Nhiều người lên tiếng chỉ trích gia đình và những người xung quanh, vì chỉ biết đứng nhìn mà không ngăn cản hành vi sai trái của đứa trẻ.

Một người dùng mạng xã hội có tài khoản tên Catalleymm bình luận: “Thật buồn khi thấy một đứa trẻ 5 tuổi có hành vi bạo lực như vậy. Nhưng tại sao cha mẹ đứa trẻ không ngăn cản và dạy dỗ lại đứa trẻ”.

Nhiều người lo lắng rằng, nếu Tiểu Bàn không được giáo dục đúng cách, khi lớn lên bé sẽ trở thành một thành phần nguy hiểm cho xã hội.