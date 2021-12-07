Sở Y tế Hà Nội: Khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19 cho gần 6000 F0

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 7/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục là 774 ca, trong đó 280 ca cộng đồng, 343 ca trong khu cách ly và 151 ca trong khu phong tỏa. Trong ngày, Hà Nội phát sinh thêm 1.859 F1, nâng tổng số F1 trên địa bàn thành phố từ ngày 29/4 đến nay là 52.986 trường hợp. Thành phố cũng ghi nhận thêm 1.691 F2, đến nay có tổng 147.785 trường hợp. Về công tác điều trị, hiện 21 cơ sở điều trị của Trung ương và thành phố đang tiếp nhận và điều trị cho 5.977 F0.

Công văn nêu rõ, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thiết lập khu điều trị COVID-19 trong bệnh viện, triển khai giường điều trị người bệnh COVID-19 được giao, đảm bảo vừa khám chữa bệnh thông thường vừa điều trị người bệnh COVID-19.

Trước số ca mắc COVID-19 tăng cao, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn hỏa tốc số 670 về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm cho người bệnh nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.

Bên trong khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh- Hà Nội) - Ảnh: Lao động

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm ca bệnh COVID-19; xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ cho nhân viên y tế, người bệnh nội trú, người nhà người bệnh, đặc biệt ở các khoa hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, thận nhân tạo,… theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tránh lây nhiễm trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Thực hiện khai thác, khám, phân loại mức độ bệnh, đánh giá nguy cơ để phân luồng, chuyển tuyến người bệnh theo hướng dẫn. Các đơn vị thực hiện nghiêm 5K trong toàn bệnh viện và tăng cường giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, tăng cường thông khí tự nhiên hoặc cơ học tại các khoa, phòng.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, công tác hội chẩn. Kê đơn, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính tối đa 3 tháng đối với các bệnh mạn tính đã điều trị ổn định.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các TTYT quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai theo dõi, quản lý, điều trị F0 tại nhà theo đúng hướng dẫn, áp dụng phần mềm theo dõi, quản lý, điều trị F0 tại nhà.