Rùng mình với clip cậu bé vô tư ngồi lên trăn khổng lồ trong sân nhà sau cơn lũ

Xã hội 14/10/2017 14:05

Hình ảnh một cậu bé vô tư chơi với con trăn to lớn trước sân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và sợ hãi.

 

Mới đây, chủ nhân Facebook có tên là T.L.B đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh cậu bé vui vẻ chơi đùa, ngồi lên một con trăn lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo những gì người này chia sẻ trên mạng xã hội, chú trăn này đã được gia đình anh nuôi 4 năm, nặng hơn 80kg.

Rùng mình với clip cậu bé vô tư ngồi lên trăn khổng lồ trong sân nhà sau cơn lũ - Ảnh 1
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip khiến dân mạng tranh cãi gay gắt - Ảnh chụp màn hình

Theo những âm thanh trong đoạn clip, có thể thấy sự việc xảy ra tại Việt Nam. Ban đầu đứa trẻ cùng với con trăn chơi trong nhà, nhưng sau khi chú trăn bò ra ngoài thì cậu bé cũng đi theo. Sau trận lũ, nước ngoài sân ngập khoảng đến mắt cá. Trong khi con trăn thoải mái "thư giãn" thì bé trai cũng vui vẻ ngồi lên mình con trăn to lớn, không hề sợ hãi.

Rùng mình với clip cậu bé vô tư ngồi lên trăn khổng lồ trong sân nhà sau cơn lũ - Ảnh 2
Câu bé không hề sợ hãi khi ngồi lên mình một con trăn lớn - Ảnh: Otofun

Sau khi được đăng trên mạng xã hôi, có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhiều người tỏ ra thích thú với hình ảnh chú bé đáng yêu và con trăn hiền lành. Một số khác lại lên tiếng chỉ trích bố mẹ của đứa trẻ vì nó có thể khiến em gặp nguy hiểm.

"Bên Tây Ban Nha có 1 nhà nuôi chăn y xì như này, nuôi hơn năm 5 ... hằng ngày nó vẫn ăn uống bình thường, cho đến một hôm thì khoảng gần 1 tuần nó cứ nằm im một chỗ không ăn, gọi bác sĩ đến thì người ta bảo nhất định phải cẩn thận, nhốt nó vào, gia đình kia không nghe ... Tối hôm sau 2 vợ chồng đi làm về, không thấy 2 đứa con đâu, xem lại camera thì thấy bị con trăn nó nuốt mất rồi", Đ.N.C kể lại một câu chuyện thương tâm ở Tây Ban Nha để cảnh tỉnh phụ huynh của cậu bé.

Rùng mình với clip cậu bé vô tư ngồi lên trăn khổng lồ trong sân nhà sau cơn lũ - Ảnh 3
Đoạn clip khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh chụp màn hình

"Mình cảm thấy trẻ con để ở gần con trăn như này cực nguy hiểm. Nó bé bằng con hươu con nai, có khi còn không bằng, mà con trăn nó nuốt mồi thì.... Thôi phủi phui cái mồm mình chứ mình chả thấy trò này có gì chất hay hay cả", T.B.T lo lắng cho sự an toàn của đứa bé

"Trời ơi đáng yêu chưa kìa, nhà mẹ không cho nuôi vì có nuôi 1 con mèo, khuyến khích nhà nào nhiều chuột mà ghét mèo nuôi để em í bắt chuột thay mèo", N.T.Y.N tỏ ra thích thú với những hình ảnh trong đoạn clip.

Hiện đoạn clip vẫn đang khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Từ khóa:   mạng xã hội trăn khổng lồ

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