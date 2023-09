Your browser doesn't support video.

Mới đây, chủ nhân Facebook có tên là T.L.B đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh cậu bé vui vẻ chơi đùa, ngồi lên một con trăn lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo những gì người này chia sẻ trên mạng xã hội, chú trăn này đã được gia đình anh nuôi 4 năm, nặng hơn 80kg.