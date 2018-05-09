Người phụ nữ phu gạch nuôi chồng con bệnh tật, thơ dại: Gánh nặng oằn vai

Xã hội 09/05/2018 18:57

Chồng mắc bệnh thoát vị đĩa đệm suốt nhiều năm chỉ nằm một chỗ. Cô con gái lớn mắc bệnh tim không tiền phẫu thuật. Một mình chị Hoa gánh nặng hai vai, lo toan cuộc sống gia đình bằng nghề phu gạch.

Bệnh tật bủa vây

Căn nhà của chị Hồ Thị Hoa (40 tuổi, ngụ thôn 7, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chỉ đủ kê hai chiếc giường nhỏ cùng một chiếc bàn học cho hai đứa con, ngoài ra chẳng có bất kỳ một vật dụng gì đáng giá. Chị Hoa với dáng người lam lũ, da rám nắng, chân tay lấm đầy đất cát sau buổi phu gạch.

Người phụ nữ phu gạch nuôi chồng con bệnh tật, thơ dại: Gánh nặng oằn vai - Ảnh 1
Chị Hoa phu gạch nuôi chồng và hai đứa con thơ bệnh tật- Ảnh: Hoàng Cát

Chỉ kịp rửa qua chân tay, chị vội vào bếp lo bữa cơm trưa cho cả gia đình. Bận rộn với công việc khiến chị không để ý đến chiếc áo lao động mình đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình, hai dòng nước mắt của người phụ nữ cứ vậy rớt xuống gò má khô gầy.

Hai vợ chồng lấy nhau đã 15 năm, có hai mặt con (1 gái, 1 trai), hiện đang theo học tại trường cấp 2 trên địa bàn xã. Cô con gái lớn là Hồ Thị Mai (14 tuổi) mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, hở van 2 lá. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, vợ chồng chị Hoa bươn chải ngược xuôi với đủ nghề để kiếm tiền đưa con đi chữa trị. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác, những đồng tiền tích góp, dành dụm được cứ vậy đội nón ra đi theo những lần con nằm viện.

Người phụ nữ phu gạch nuôi chồng con bệnh tật, thơ dại: Gánh nặng oằn vai - Ảnh 2
Anh Tính bị bệnh thoát vị đĩa đệm suốt nhiều năm nay không thể lao động - Ảnh: Hoàng Cát.

5 năm trước, tai họa một lần nữa ập xuống khi anh Hồ Sỹ Tính (42 tuổi, chồng chị Hoa) mắc bệnh thoát vị đĩa đệm. Dù bệnh tật nhưng anh Tính vẫn cố gắng đi phụ hồ, bốc vác. Số tiền kiếm được anh không dám mua thuốc thang điều trị bệnh cho mình mà nhường hết cho con. Lao động nặng nhọc khiến bệnh tình của người đàn ông này càng nặng. Chỉ sau một năm phát hiện ra bệnh, anh Tính nằm liệt giường một chỗ. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Chồng con bệnh tật, gánh nặng đè lên vai chị Hoa. Một mình chị làm lụng vất vả nuôi hai đứa con, chăm sóc chồng. Đều đặn hàng tháng phải lo một khoản tiền lớn để lấy thuốc điều trị bệnh cho chồng lẫn con.

Gánh nặng cuộc đời

Thu nhập chính của gia đình chị Hoa phụ thuộc vào hai sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho chồng con, hàng ngày, chị Hoa đi phu gạch (táp lô) trên địa bàn xã. Công việc nặng nhọc, làm từ sáng đến tận chiều chị cũng chị nhận được tiền công từ 100 đến 130 nghìn đồng/ngày.

Người phụ nữ phu gạch nuôi chồng con bệnh tật, thơ dại: Gánh nặng oằn vai - Ảnh 3
Gia đình chị Hoa là một trong những hộ nghèo của xã - Ảnh: Hoàng Cát

"Trước đây, khi chồng còn khỏe mạnh, cùng vợ bươn chải nên cuộc sống cũng đỡ rất nhiều. Nay chỉ còn một mình tôi, vất vả, thiếu thốn trăm bề. Lam lũ quanh năm nhưng vợ chồng tôi vẫn không có một gian nhà mà ở. Hàng chục năm qua vẫn ở chung với mẹ chồng trong một căn phòng chật chội. Hai năm trước, địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, xây cho căn nhà nhỏ trên đất của mẹ chồng nên mới có chỗ sinh hoạt thoải mái hơn", chị Hoa thở dài chia sẻ.

Sau 4 năm kiên trì chữa trị, bây giờ anh Tính đã có thể đi lại quanh nhà. Dù bệnh tình có đỡ hơn nhưng anh vẫn chưa thể lao động. Số tiền công chị Hoa nhận được hàng ngày chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình một cách tằn tiện. Suốt nhiều năm qua, để có tiền thuốc thang đều đặn hàng tháng cho chồng con, chị Hoa đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi hàng trăm triệu đồng.

Người phụ nữ phu gạch nuôi chồng con bệnh tật, thơ dại: Gánh nặng oằn vai - Ảnh 4
Căn nhà tình thương của gia đình chị Hoa- Ảnh: Hoàng Cát

"Vất vả mấy tôi cũng cố gắng vượt qua. Chỉ mong chồng cố gắng chữa trị để sớm bình phục, cùng tôi gồng gánh cuộc sống, tiếp tục kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhìn con ngày đêm khó nhọc với căn bệnh hiểm nghèo, tôi đau đớn lắm", chị Hoa chia sẻ trong nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm cho gia đình chị Hoa xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Hồ Thị Hoa, thôn 7, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc số tài khoản của anh Tính (chồng chị Hoa) 51510000347073, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.

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