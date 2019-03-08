Người lớn lơ là vài giây, bé 3 tuổi lao ra đường chơi bị xe tải cán tử vong

Xã hội 08/03/2019 10:13

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ bé gái đều đi vắng. Có lẽ bé gái được giao cho hàng xóm gần nhà trông giúp, không may để cháu chạy ra ngoài đường dẫn tới vụ tai nạn giao thông đau lòng.

Vào khoảng 17 giờ 15 ngày 7/3, trên QL1A đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ. Vụ việc cũng bắt nguồn từ sự bất cẩn của người lớn khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa thương cảm.

Theo nhân chứng tại hiện trường, tại thời điểm trên, một bé gái 3 tuổi (chưa xác định được danh tính) từ trong hẻm bất ngờ chạy ra đường lớn. Chiếc ô tô tải mang BKS: 36C -106.79 do Trần Bá Tuyến (SN 1977), ngụ ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương điều khiển chạy theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa không xử lý kịp thời nên đã tông trúng cháu bé. Hậu quả, bé gái 3 tuổi tử vong tại chỗ.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của người dân. Rất nhiều phương tiện dừng lại theo dõi sự việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ hàng km.

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ bé gái đều đi vắng. Có lẽ bé gái được giao cho hàng xóm gần nhà trông giúp, không may để cháu chạy ra ngoài đường dẫn tới vụ tai nạn giao thông đau lòng.

Người lớn lơ là vài giây, bé 3 tuổi lao ra đường chơi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 1
Bé 3 tuổi chạy ra đường bị xe tải tông trúng - Ảnh: GĐ&XH

Cách đây không lâu ở Nghệ An cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến bé 4 tuổi thiệt mạng. Khoảng 9 giờ 30 ngày 14/1, một cô giáo Trường Mầm non Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vô ý để cổng trường mở khiến cháu N.T.T.N. (4 tuổi) chạy ra đường. Không may, lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy qua nên đã xảy ra tai nạn thương tâm làm cháu N. tử vong.

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Chạy xe với tốc độ cao, nam thanh niên tông vào chiếc xe tải đang sang đường. Hậu quả, nạn nhân và chiếc xe máy dính chặt vào gầm xe tải.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn trẻ em người lớn vô tâm

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