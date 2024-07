Do thấy mệt sau khi chơi cầu lông nên anh vào hàng ghế chờ nghỉ ngơi song bất ngờ tự té ngã.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/7, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bất ngờ tử vong khi chơi cầu lông.

Khoảng 19 giờ tối 25/7, anh Nhân (36 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chơi cầu lông với người bạn ở sân cầu lông SHB (bên trong khuôn viên Tổng Công ty Việt Thắng) trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung. Do thấy mệt nên anh vào hàng ghế chờ nghỉ ngơi song bất ngờ tự té ngã.

Người dân sau đó đưa anh Nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu nhưng anh đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào tháng 1/2024, tại TP.Thủ Đức cũng xảy ra trường hợp tử vong khi chơi cầu lông. Cụ thể, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 5/1, anh Nguyễn Văn H (23 tuổi, quê Bình Thuận) đang đánh cầu lông với nhóm ba người bạn trên sân thể thao tại phường Trường Thọ.

Trong lúc hai bên đang chơi cầu lông thì anh H bất ngờ gục ngã, co giật và bất tỉnh. Chứng kiến vụ việc, mọi người có mặt trên sân đã tiến hành sơ cứu ban đầu, gọi nhân viên y tế đến để sơ cứu và đưa anh H đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh H đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thọ và Công an TP Thủ Đức cũng phối hợp làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, anh H tử vong được xác định là do đột tử.

