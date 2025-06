Lai Châu: Sạt lở nghiêm trọng đất đá che lấp toàn bộ một đoạn đường, giao thông bị chia cắt

Theo thông tin báo Dân Trí , chiều 10/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại km12 tới km13 tỉnh lộ 128 (đoạn qua bản Tà Cù Nhè, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Báo VietNamNet.

Bên cạnh đó, tại km7+800 trên tuyến tỉnh lộ 131 (đoạn từ Thèn Sin đi Sin Suối Hồ) cũng xảy ra sạt lở, đường đang bị tắc. Theo thông tin từ đơn vị quản lý đường bộ, dự kiến 19h tối nay sẽ thông tuyến trở lại.

Cũng trong sáng nay, tại km25+300 quốc lộ 4D, thuộc địa phận Bản Hồng Thu, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ xảy ra hiện tượng sụt lún mặt đường. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu tiến hành thi công sửa chữa trong thời gian từ 11h đến 18h cùng ngày.

Hiện tượng sụt lún mặt đường thuộc địa phận Bản Hồng Thu, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo VietNamNet, công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân và các phương tiện không nên di chuyển qua các tuyến đường đang bị ảnh hưởng cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, người dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo và cập nhật từ chính quyền địa phương để chủ động phương án di chuyển, đảm bảo an toàn.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, đặc biệt, vào ngày 7-8/6, có một số khu vực mưa rất to như xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên (256,6mm); xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (158,4mm);... Mưa lớn gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp, giao thông, nhà ở trên địa bàn.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Báo VietNamNet.

Hàng trăm ha đất nông nghiệp, nuôi trồng ở Lai Châu bị ảnh hưởng, thiệt hại trong đó TP Lai Châu thiệt hại nặng nhất với 65ha lúa, 16ha ao cá bị cuốn trôi. Tại huyện Tam Đường có 76 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó, riêng xã Bản Giang có 74 nhà bị ngập.

Cũng tại xã Bản Giang, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng các lực lượng cứu nạn thành công 8 người bị mắc kẹt tại lán nương do nước lũ chia cắt và di dời 10 hộ dân đến nơi an toàn.