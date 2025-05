Giá cà phê hôm nay 29/5/2025: Trong nước và thế giới đều giảm mạnh, trong nước thu mua ở mức 122.300 đồng/kg

Giá cà phê ở trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.700 - 122.300 đồng/kg.

Theo thông tin từ VTC News, đầu giờ sáng 29/5 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7 giảm 111 USD/tấn, còn 4.585 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9 giảm 123 USD/tấn, còn 4.569 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7 giảm 8,5 cent/lb, còn 353,2 cent/lb; kỳ hạn giao tháng 9 giảm 8,05 cent/lb, còn 351,4 cent/lb.

Giá cà phê Arabica đang có dấu hiệu phục hồi sau nhiều tuần giảm, chủ yếu do lo ngại thời tiết bất lợi tại Brazil ảnh hưởng đến tiến độ và sản lượng thu hoạch.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.300 đồng/kg, giảm mạnh 1.600 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ở mức 122.200 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 122.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.500 đồng/kg và ở mức 121.700 đồng/kg.

Theo thông tin từ VOV.VN, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 4/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ở mức 5.797 USD/tấn, giảm 1,9% so với tháng 3/2025 nhưng vẫn tăng nhẹ 0,2% so với tháng 4/2024. Giá bình quân xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 5.700 USD/tấn, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 4/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ… tăng mạnh về lượng so với tháng 4/2024. Trong khi đó, xuất khẩu sang một số thị trường khác giảm như Nhật Bản, Nga… Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, lượng xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như: Đức, Algeria, Bỉ và đặc biệt là Mexico tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

