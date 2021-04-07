Dùng xe tròn tập đi, bé 10 tháng tuổi bị ngã đứt lưỡi và sự thật đáng kinh ngạc về loại xe nguy hiểm này

Xã hội 07/04/2021 14:57

Một bé trai 10 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng lưỡi bị đứt rời 1/3 ở phần đầu. Bé bị tại nạn trong quá trình dùng xe tròn tập đi.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã tiếp nhận một trường hợp bé 10 tháng tuổi bị lật ngã khi dùng xe tròn tập đi. Tai nạn khiến bé bị đứt rời 1/3 đầu lưỡi. Sau 24 giờ được khâu vết thương, tình trạng cháu bé đã ổn định.

xe tron tap di
 Bé trai bị đứt lưỡi trong khi tập đi - Ảnh: BSCC

Được biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện ghi nhận có trẻ bị tai nạn khi sử dụng xe tròn tập đi. Nhiều trẻ khi bị ngã hoặc va chạm tưởng như rất nhẹ nhưng có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Các nghiên cứu cho thấy xe tập đi không mang lại lợi ích gì giúp bé tập đi sớm vì việc tập đứng, đi, trườn bò cần sử dụng nhiều nhóm cơ hơn. Nếu trẻ được đặt vào xe tập đi, trẻ sẽ không có cơ hội học cách bò, tự ngồi, tự đứng - những bước quan trọng để trẻ tập đi. 

Trên thế giới, Hoa Kỳ từ lâu đã khuyến cáo không nên sử dụng xe tập đi cho trẻ, nếu có dùng thì dùng loại bé đi đằng sau đẩy tới. Còn Canada thậm chí đã cấm sử dụng xe tròn tập đi từ 2004, ai chứa và bán xe này có thể bị phạt đến 100.000 dollar Canada và phạt tù tới 6 tháng.

Còn tại Việt Nam, hầu hết các bác sĩ chuyên khoa nhi cũng khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ sử dụng xe tròn để tập đi. Nếu có sử dụng thì dùng xe chữ L để hỗ trợ trẻ trong quá trình tập đi sẽ an toàn hơn.

xe tron tap di 2
 Canada đã cấm sử dụng xe tròn tập đi từ 2004 - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do những nguy hiểm mà xe tròn tập đi mang lại. Các tai nạn có thể xảy ra với trẻ bắt nguồn từ loại xe này thường là bị lăn xuống cầu thang trong lúc ngồi trong xe, làm cho gãy xương, chấn thương sọ não; bị bỏng; chết đuối (rơi vào hồ bơi, bồn tắm, thậm chí bồn cầu). 

Trong trường hợp nhà có không gian rộng, trẻ vẫn có thể bị vướng ngón tay vào xe tập đi hoặc bị thương khi kéo đồ vật ở trên cao xuống, đặc biệt là những đồ nguy hiểm như vật sắc nhọn. 

Bác sĩ Trần Văn Đồng thuộc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho hay phần lớn các chấn thương xảy ra với xe tập đi dù cho cha mẹ vẫn đang quan sát bé. Vì xe có bánh, trẻ có thể di chuyển với tốc độ tới 1m/s, cha mẹ không đủ nhanh để theo kịp hoặc lơ là quan sát.

Kể cả ở không gian rộng hoặc người lớn ở cạnh, xe tròn tập đi vẫn chưa chắc an toàn. Bé có thể đi quá nhanh và ngã khỏi xe hoặc lao xuống vị trí nguy hiểm.

Dùng xe tròn tập đi, bé 10 tháng tuổi bị ngã đứt lưỡi và sự thật đáng kinh ngạc về loại xe nguy hiểm này - Ảnh 3
Xe tập đi chữ L được các bác sĩ nhi khuyến cáo là an toàn hơn cho trẻ lúc tập đi - Ảnh: Internet

Việc cha mẹ nên dành thời gian chơi với con sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển của trẻ. Các bậc phụ huynh hãy dắt trẻ đi tiến lùi, hỗ trợ trẻ đi men tường hay thanh bám, đẩy đồ vật hoặc tự đứng vững. Những hoạt động này làm cho trẻ sớm cứng cáp và biết đi hơn.

Đoán tính cách gia chủ qua cách sắp xếp đồ dùng phòng tắm

Đoán tính cách gia chủ qua cách sắp xếp đồ dùng phòng tắm

Đồ dùng phòng tắm được sắp xếp gọn gàng hay cẩu thả, cách chọn màu sắc... sẽ tiết lộ phần nào tính cách của bản thân gia chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Vĩnh Phúc trẻ em bị thương đứt lưỡi

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 8 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 24 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1