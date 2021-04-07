Dùng xe tròn tập đi, bé 10 tháng tuổi bị ngã đứt lưỡi và sự thật đáng kinh ngạc về loại xe nguy hiểm này

Một bé trai 10 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng lưỡi bị đứt rời 1/3 ở phần đầu. Bé bị tại nạn trong quá trình dùng xe tròn tập đi.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã tiếp nhận một trường hợp bé 10 tháng tuổi bị lật ngã khi dùng xe tròn tập đi. Tai nạn khiến bé bị đứt rời 1/3 đầu lưỡi. Sau 24 giờ được khâu vết thương, tình trạng cháu bé đã ổn định. Bé trai bị đứt lưỡi trong khi tập đi - Ảnh: BSCC Được biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện ghi nhận có trẻ bị tai nạn khi sử dụng xe tròn tập đi. Nhiều trẻ khi bị ngã hoặc va chạm tưởng như rất nhẹ nhưng có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng.

Các nghiên cứu cho thấy xe tập đi không mang lại lợi ích gì giúp bé tập đi sớm vì việc tập đứng, đi, trườn bò cần sử dụng nhiều nhóm cơ hơn. Nếu trẻ được đặt vào xe tập đi, trẻ sẽ không có cơ hội học cách bò, tự ngồi, tự đứng - những bước quan trọng để trẻ tập đi. Trên thế giới, Hoa Kỳ từ lâu đã khuyến cáo không nên sử dụng xe tập đi cho trẻ, nếu có dùng thì dùng loại bé đi đằng sau đẩy tới. Còn Canada thậm chí đã cấm sử dụng xe tròn tập đi từ 2004, ai chứa và bán xe này có thể bị phạt đến 100.000 dollar Canada và phạt tù tới 6 tháng.

Còn tại Việt Nam, hầu hết các bác sĩ chuyên khoa nhi cũng khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ sử dụng xe tròn để tập đi. Nếu có sử dụng thì dùng xe chữ L để hỗ trợ trẻ trong quá trình tập đi sẽ an toàn hơn. Canada đã cấm sử dụng xe tròn tập đi từ 2004 - Ảnh: Internet Nguyên nhân là do những nguy hiểm mà xe tròn tập đi mang lại. Các tai nạn có thể xảy ra với trẻ bắt nguồn từ loại xe này thường là bị lăn xuống cầu thang trong lúc ngồi trong xe, làm cho gãy xương, chấn thương sọ não; bị bỏng; chết đuối (rơi vào hồ bơi, bồn tắm, thậm chí bồn cầu). Trong trường hợp nhà có không gian rộng, trẻ vẫn có thể bị vướng ngón tay vào xe tập đi hoặc bị thương khi kéo đồ vật ở trên cao xuống, đặc biệt là những đồ nguy hiểm như vật sắc nhọn. Bác sĩ Trần Văn Đồng thuộc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho hay phần lớn các chấn thương xảy ra với xe tập đi dù cho cha mẹ vẫn đang quan sát bé. Vì xe có bánh, trẻ có thể di chuyển với tốc độ tới 1m/s, cha mẹ không đủ nhanh để theo kịp hoặc lơ là quan sát. Kể cả ở không gian rộng hoặc người lớn ở cạnh, xe tròn tập đi vẫn chưa chắc an toàn. Bé có thể đi quá nhanh và ngã khỏi xe hoặc lao xuống vị trí nguy hiểm. Xe tập đi chữ L được các bác sĩ nhi khuyến cáo là an toàn hơn cho trẻ lúc tập đi - Ảnh: Internet Việc cha mẹ nên dành thời gian chơi với con sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển của trẻ. Các bậc phụ huynh hãy dắt trẻ đi tiến lùi, hỗ trợ trẻ đi men tường hay thanh bám, đẩy đồ vật hoặc tự đứng vững. Những hoạt động này làm cho trẻ sớm cứng cáp và biết đi hơn.

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