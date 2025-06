Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay (5/6): Người đi đường chú ý các điểm ngập, cống thoát nước

Sáng sớm 5/6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Nam bộ nói chung và TPHCM đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần, làm tăng khả năng mưa dông trong khung giờ chiều tối.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết hôm nay, 5/6, thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay có mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, sáng tới trưa có mưa vài nơi. Từ trưa mây dông phát triển nhiều hơn, dần về chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi (khoảng 2/3 diện tích khu vực), có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất ở miền Đông từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; miền Tây từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lượng mưa được dự báo từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục gia tăng mưa dông - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, The Weather Channel (Hoa Kỳ) cũng đưa ra cảnh báo mưa dông tại TPHCM, với xác suất mưa ban ngày lên tới 100%. Trời nhiều mây, có thể có sấm sét. Trong khi đó, Metcheck (Anh) đưa ra dự báo nhiệt độ TPHCM có thể lên đến 35 độ C vào buổi trưa, giảm về mức 26 độ C vào buổi tối. Trang AccuWeather (Hoa Kỳ) dự báo mức nhiệt cao nhất tại TPHCM là 34 độ C, thấp nhất 26 độ C và mưa rào nhẹ.

Những khu vực khác như Tây Nguyên, Tây Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế cũng đã có mưa lớn diện rộng đêm qua, nhiều điểm có lượng mưa vượt 150mm chỉ trong vài giờ.

