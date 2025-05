Dự báo thời tiết ngày mai (29/5/2025): Mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi trên cả nước

Cùng thời điểm, khu vực Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng ngày 29 đến sáng sớm 30/5, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ VOV.VN, dự báo từ đêm 28/5 đến ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau đó mưa giảm dần.

Tại Trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng chiều tối và tối 29/5 có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối); từ ngày 30/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.