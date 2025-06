Dự báo thời tiết hôm nay (10/6/2025): Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Cụ thể, sáng sớm và sáng 10/6, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối 10/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Thời tiết Hà Nội 10/6, sáng và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ, đêm chuyển gió tây bắc cấp 2-3; ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Riêng thời tiết TPHCM, do rãnh áp thấp và gió mùa tây nam hoạt động nên vẫn mưa nhiều, có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc còn mưa lớn ở nhiều nơi, đề phòng ngập úng cục bộ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 10/6:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to. Riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông, phía nam có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông, chiều tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.