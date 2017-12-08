Clip: Cận cảnh em bé sinh bọc điều, 80.000 ca có một tại Việt Nam

Xã hội 08/12/2017 06:33

Việc đứa trẻ sinh ra còn nguyên bọc điều (bọc ối) là một điều hy hữu, tỷ lệ này chỉ có 1/80.000 bé.

 

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé sơ sinh ở TP. HCM chào đời còn nguyên bọc điều được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng và thích thú.

Theo chia sẻ của chị Lụa (mẹ đứa bé) với Infonet, đây là lần sinh thứ ba của chị. Vì mang thai đôi nên gia đình quyết định sinh mổ. Khi cháu bé đầu tiên chào đời, mọi việc diễn ra vô cùng bình thường. Tuy nhiên, cháu thứ hai được bác sĩ lấy ra còn nguyên trong bọc ối. Điều này khiến chị cảm thấy vô cùng may mắn.

Clip: Cận cảnh em bé sinh bọc điều, 80.000 ca có một tại Việt Nam - Ảnh 1
Em bé chào đời còn nguyên bọc điều là việc hết sức may mắn - Ảnh: Internet

Vì đây là trường hợp vô cùng hiếm có nên các y tá và bác sĩ đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Theo các bác sĩ, tỷ lệ những em bé sinh ra còn nguyên bọc điều rất ít, chỉ 1/80.000 bé. 

Trước đó, vào tháng 9/2016, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã chào đón ba em bé ra đời nằm trong bọc ối. Sự việc hy hữu này đã khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài vì cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.

Theo quan niệm dân gian, trẻ được sinh ra trong bọc điều là một việc vô cùng may mắn. Người xưa cho rằng những đứa trẻ này sẽ luôn nhận được sự bảo hộ của thần linh và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Về mặt y học, khi thai nhi "sinh mổ bọc điều" sẽ được nước ối bảo vệ trong suốt quá trình phẫu thuật mà không bị bất kỳ sang chấn nào dù là nhỏ nhất. Vì thế những đứa trẻ này rất may mắn.

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