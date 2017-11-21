Chồng trắng đêm tìm vợ giữa dòng lũ: 'Nước chảy xiết thế này, khả năng sống sót gần như không còn’

Hình ảnh người đàn ông dầm mình trong mưa lũ hàng chục giờ tìm kiếm vợ bị nước cuốn mất tích khiến nhiều người đau xót.

Sáng nay (21/11), ông Tô Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết tại địa phương vừa có một phụ nữ bị lũ cuốn mất tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Trang, trú tại thôn 1, xã Vinh Mỹ.

Theo thông tin trên Dân Việt, vào khoảng 18 giờ 20 tối 20/11, chị Trang lái xe máy từ công ty may mặc thuộc xã Vinh Hưng quay trở về nhà. Lưu thông đến đoạn qua khu vực Cống Hộp thuộc địa bàn xã Vinh Mỹ thì bất ngờ bị nước lũ cuốn mất tích. Từ tối hôm qua đến nay, gia đình cùng lực lượng chức năng ra sức tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Nỗi đau mất người thân cùng việc phải thức suốt đêm tìm kiếm khiến người nhà nạn nhân, đặc biệt là chồng chị Trang như kiệt sức.

“Đã 16 giờ đồng hồ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy vợ tôi đâu. Nước lũ ngập sâu và chảy xiết như này thì khả năng vợ tôi sống sót gần như không còn” – chồng chị Trang nghẹn ngào.

Chứng kiến cảnh người thân cùng chồng chị Trang trắng đêm dầm mình trong mưa lũ tìm kiếm, những người có mặt tại hiện trường đều không kìm được nước mắt. Được biết, vợ chồng chị Trang đã có 3 con, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Cũng trong ngày 20/11, trên địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cũng có một người dân thiệt mạng do mưa lũ. Nạn nhân là ông Nguyễn Giỏi, 52 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phú Lộc.

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 30 sáng 20/11, ông Giỏi chèo thuyền ra kiểm tra ao nuôi trồng thủy hải sản của gia đình. Trên đường quay trở về nhà, thuyền bất ngờ lật khiến ông thiệt mạng.

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