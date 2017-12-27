Chàng sinh viên Luật tiết kiệm 2 năm để mua ô tô tặng bố: Người trầm trồ thán phục, kẻ tỏ vẻ nghi ngờ

Xã hội 27/12/2017 16:03

Đi làm thêm và tích cóp từ năm thứ 2 Đại học, chàng sinh viên Luật đã mua được ô tô tặng bố. Nhiều bạn trẻ không ngớt lời khen ngợi nhưng cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ trước độ chân thực của câu chuyện.

Hôm qua (26/12), mạng xã hội liên tục chia sẻ dòng tâm sự của chàng trai Hồ Thành Lộc, sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Chỉ sau một ngày đăng tải, bài viết đã thu hút hơn 1 nghìn lượt thích, nhiều lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Trên trang Facebook cá nhân, Thành Lộc viết: “Vâng, nhờ trúng con ‘Việt Lót dép’ mà mong muốn bấy lâu nay là tặng con xe mới cho phụ thân đã trở thành hiện thực. Mẫu thân lại có xe cũ đi chợ. Một công đôi việc.

Kiếm tiền để làm gì? Là để cho bố mẹ đỡ vất vả, công đẻ công nuôi trả bao giờ cho hết. Là để vợ con sướng, đẻ không đã khổ rồi, cũng nên sướng. Bố mẹ vợ con là trên hết. Trẻ trâu 21 tuổi, xe máy cùi vẫn đồng hành trên mọi nẻo đường. Đùa mấy thanh niên nghiêm túc đừng tưởng trúng số thật nhé. Mồ hôi công sức cả đấy!

Chàng sinh viên Luật tiết kiệm 2 năm để mua ô tô tặng bố: Người trầm trồ thán phục, kẻ tỏ vẻ nghi ngờ - Ảnh 1
Hình ảnh Lộc chụp cùng bố cạnh món quà - Ảnh: FBNV

Rất nhiều bạn đã gửi lời chúc mừng đến chàng trai tuổi trẻ tài cao. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng kiếm tiền và tiết kiệm “siêu kinh khủng” của Lộc.

Bên cạnh những lời chúc mừng, có không ít những bình luận nghi ngờ về độ chân thực của câu chuyện. Nhiều người nghĩ có thể chàng trai này trúng vé số hoặc chỉ đơn giản là quảng cáo cho một hãng ô tô.

Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, chàng trai Hồ Thành Lộc cho biết câu chuyện của mình hoàn toàn là thật. Lộc quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hiện đang theo học chuyên ngành Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.

Chàng sinh viên Luật tiết kiệm 2 năm để mua ô tô tặng bố: Người trầm trồ thán phục, kẻ tỏ vẻ nghi ngờ - Ảnh 2
Lộc hiện đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội - Ảnh: FBNV

Từ năm thứ hai đại học, Lộc đã bắt đầu đi làm thêm. Năm 2015, Lộc tham gia vào ê kip sản xuất các clip đăng trên YouTube. Một năm sau, kênh của chàng trai này được YouTube trao nút Bạc. Ngoài công việc này, Lộc còn làm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Sau khoảng thời gian cật lực làm lụng và dành dụm, Lộc đã mua tặng bố chiếc xe ô tô trị giá 729 triệu đồng. Toàn bộ số tiền mua xe đều do Lộc một tay kiếm được.

"Mình biết đến công việc làm thêm trên YouTube nhờ một người bạn thân từ năm 2015. Nội dung các clip mình làm xin không đề cập đến. Nhưng nói chung, quyền lợi trên YouTube rất khó nói. Nút bạc chỉ là một sự ghi nhận tượng trưng thôi. YouTube lúc nào cũng gắt nhưng cuối năm nay có lẽ là gắt nhất. Vì thế, kênh này cũng không phải  'mỏ vàng' để kiếm tiền như nhiều người vẫn nghĩ. Có được số tiền này, mình cũng phải đánh đổi nhiều thứ: thời gian, sức khỏe, ảnh hưởng việc học..." – Lộc chia sẻ.

Chàng sinh viên Luật tiết kiệm 2 năm để mua ô tô tặng bố: Người trầm trồ thán phục, kẻ tỏ vẻ nghi ngờ - Ảnh 3
Trong suốt 2 năm đi học, Lộc đã không ngừng kiếm tiền và tiết kiệm để thực hiện được ước mơ mua ô tô tặng bố - Ảnh: FBNV

Để tiết kiệm tiền, Lộc đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau. Biết tính mình hay tiêu xài hoang phí, Lộc đã chia số tiền kiếm được thành nhiều khoản rồi nhờ mẹ và bạn gái giữ giúp. Mong muốn của Lộc luôn là kiếm tiền để bố mẹ đỡ vất vả còn bản thân đi xe rẻ tiền cũng không sao.

"Ở đời mỗi người một ý, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Mình chỉ muốn qua câu chuyện này mình truyền được cảm hứng cho các bạn trẻ. Như vậy là mình vui rồi. Thời buổi thế giới thay đổi chóng mặt, cần những người trẻ thông thái, chứ không phải kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt".

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