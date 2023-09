Bị gián chui vào tai, ông lão 'tự xử' bằng thuốc diệt côn trùng khiến bác sĩ hốt hoảng

Trong lỗ tai của ông bác sĩ lấy ra con gián dài hơn 1cm, ngoài ra lỗ tai ông bị viêm khá nặng do tác động của thuốc diệt côn trùng và dung dịch tiết ra từ xác chết của con gián.

Mặc dù con gián đã bị giết chết, nhưng tình trạng tai của ông không khá hơn là bao. Thậm chí nó còn khó chịu hơn lúc ban đầu, vì sau khi chết xác con dán bị phình to lên và mắc kẹt sâu hơn trong lỗ tai. Bên cạnh đó, việc xịt thuốc diệt côn trùng vào tai còn khiến tai ông bị viêm nhiễm nặng nên sau đó ông đã phải đi gặp bác sĩ tai mũi họng để được chữa trị kịp thời.

Một bác sĩ trong bệnh viện tai mũi họng đã giải thích với mọi người rằng vào mùa lạnh gián có xu hướng tìm đến những nơi ấm áp để sinh sống. Mà tai người là một trong những nơi có nhiệt độ thích hợp với điều kiện sống của chúng. Do đó, vào mùa lạnh mọi người phải chú ý bảo vệ tai của mình nhất là trẻ nhỏ để không bị gián hay bất cứ loài côn trùng nào xâm nhập vào tai gây nguy hại đến sức khỏe.

Theo lời của bác sĩ chuyên khoa tai, mũi, họng thì thông thường khi chúng ta bị gián hay các loài côn trùng chui vào tai sẽ trở nên hốt hoảng, tìm cách xử lý chúng ngay lập tức. Nhiều người dùng nước đổ vào tai, dùng nhiếp, kềm để gắp chúng ra, nguy hiểm hơn là xịt thuốc diệt côn trùng vào tai như trường hợp của ông lão trên.

Tuy nhiên, những biện pháp này đều không an toàn vì có thể gây trầy xước, viêm nhiễm vùng tai. Bác sĩ cũng cho biết, việc dùng những ngoại vật tác động sẽ dễ khiến cho những con cô trùng bị đau, chúng sẽ cắn hoặc cào rách phần da phía bên trong tai dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, khi phát hiện có côn trùng hay vật lạ rơi vào trong tai, trước hết cần trấn an nạn nhân để họ bình tĩnh. Sau đó, đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ dùng dụng cụ chuyên nghiệp lôi chúng ra ngoài và vệ sinh tai kịp thời.

Nguồn: South Chia morning post