Theo nguồn tin của Sina, sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 3 vừa qua tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đoạn clip trên được ghi lại bởi một camera giám sát đặt gần khu vực bờ hồ.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4