Theo nguồn tin của Sina, sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 3 vừa qua tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đoạn clip trên được ghi lại bởi một camera giám sát đặt gần khu vực bờ hồ.

Ở đầu đoạn video, xuất hiện hình ảnh chiếc xe đẩy em bé bị trượt xuống hồ. Ngay sau đó, một người phụ nữ - được cho là bà của đứa trẻ vội vàng chạy tới. Mặc dù chiếc xe nằm rất gần bờ hồ, nhưng người này không nhảy xuống mà chỉ đứng đó la hét nhờ người kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, nhiều người chạy đến xem tình hình. Khi thấy chiếc nôi từ từ trôi ra xa, một người đàn ông nhanh chóng cởi áo khoác, lao xuống hồ cứu đứa bé. Cả chiếc xe và đứa trẻ được đưa vào bờ ngay lập tức.

Theo thông tin từ địa phương, đứa trẻ gặp nạn chỉ mới khoảng một tuổi. Sự việc xảy ra là do người bà bất cẩn không chú ý đến cháu khi rửa rau bên hồ.

Một người hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết: “Hai bà cháu thường ra đây hóng mát, rửa rau. Hôm đó, vì mải mê làm việc người bà không để ý tới chiếc xe đẩy. Mãi đến khi chiếc xe bị trượt xuống dốc, bà chạy theo nhưng không kịp”.

Khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nó nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Một số người hết lời khen ngợi hành động anh hùng của người đàn ông nhảy xuống cứu đứa trẻ. Bên cạnh đó, một số khác chỉ trích thái độ của người bà khi chứng kiến cháu mình gặp nguy hiểm.

Cư dân mạng bức xúc: “Nếu thực sự thương yêu cháu của mình, bà ta phải nhảy xuống để cứu đứa nhỏ dù có nguy hiểm. Trong khi đó, nước ở đó trông có vẻ rất nông, vậy mà bà ta chỉ biết đứng trên bờ la hét”.

“Khi rơi vào trường hợp đó, chắc chắn tôi sẽ nhảy xuống để cứu cháu mình. Hy vọng mẹ đứa trẻ sẽ không bao giờ để bà ta đến gần con của mình thêm một lần nào nữa, nhằm đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ”, tài khoản có tên Atreyufan bình luận.

“Mọi người có nghĩ rằng chúng ta đang quá khắt khe hay không? Có thể bà cụ không biết bơi, mắc chứng sợ nước hoặc vì lo lắng quá độ nên không biết làm gì tiếp theo. Chúng ta không nên phán xét người khác khi chưa biết gì về họ. Hãy mở rộng tấm lòng và cảm thông với người khác”, một người dùng mạng xã hội kêu gọi mọi người thông cảm với người bà trong đoạn clip.

Nguồn: Daily mail, Sina