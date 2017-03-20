Bất cẩn làm rơi cháu xuống hồ, thái độ của người bà khiến cư dân mạng nổi giận

Xã hội 20/03/2017 17:31

Sau khi đoạn clip quay lại cảnh chiếc xe đẩy em bé bị rơi xuống hồ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, bà của đứa nhỏ bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì không nhảy xuống cứu cháu, theo Daily mail.

Theo nguồn tin của Sina, sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 3 vừa qua tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đoạn clip trên được ghi lại bởi một camera giám sát đặt gần khu vực bờ hồ.

 

 

Ở đầu đoạn video, xuất hiện hình ảnh chiếc xe đẩy em bé bị trượt xuống hồ. Ngay sau đó, một người phụ nữ - được cho là bà của đứa trẻ vội vàng chạy tới. Mặc dù chiếc xe nằm rất gần bờ hồ, nhưng người này không nhảy xuống mà chỉ đứng đó la hét nhờ người kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, nhiều người chạy đến xem tình hình. Khi thấy chiếc nôi từ từ trôi ra xa, một người đàn ông nhanh chóng cởi áo khoác, lao xuống hồ cứu đứa bé. Cả chiếc xe và đứa trẻ được đưa vào bờ ngay lập tức.

Bất cẩn làm rơi cháu xuống hồ, thái độ của người bà khiến cư dân mạng nổi giận - Ảnh 1
Một người đi đàn ông dũng cảm nhảy xuống hồ cứu đứa trẻ. Ảnh: Daily mail

Theo thông tin từ địa phương, đứa trẻ gặp nạn chỉ mới khoảng một tuổi. Sự việc xảy ra là do người bà bất cẩn không chú ý đến cháu khi rửa rau bên hồ.

Một người hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết: “Hai bà cháu thường ra đây hóng mát, rửa rau. Hôm đó, vì mải mê làm việc người bà không để ý tới chiếc xe đẩy. Mãi đến khi chiếc xe bị trượt xuống dốc, bà chạy theo nhưng không kịp”.

Bất cẩn làm rơi cháu xuống hồ, thái độ của người bà khiến cư dân mạng nổi giận - Ảnh 2
Mải mê rửa rau, người bà không hay biết chiếc xe bị trượt xuống hồ. Ảnh: Daily Mail

Khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nó nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Một số người hết lời khen ngợi hành động anh hùng của người đàn ông nhảy xuống cứu đứa trẻ. Bên cạnh đó, một số khác chỉ trích thái độ của người bà khi chứng kiến cháu mình gặp nguy hiểm.

Bất cẩn làm rơi cháu xuống hồ, thái độ của người bà khiến cư dân mạng nổi giận - Ảnh 3
Thái độ của người bà bị cư dân mạng lên tiếng chỉ trích

Cư dân mạng bức xúc: “Nếu thực sự thương yêu cháu của mình, bà ta phải nhảy xuống để cứu đứa nhỏ dù có nguy hiểm. Trong khi đó, nước ở đó trông có vẻ rất nông, vậy mà bà ta chỉ biết đứng trên bờ la hét”.

“Khi rơi vào trường hợp đó, chắc chắn tôi sẽ nhảy xuống để cứu cháu mình. Hy vọng mẹ đứa trẻ sẽ không bao giờ để bà ta đến gần con của mình thêm một lần nào nữa, nhằm đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ”, tài khoản có tên Atreyufan bình luận.

“Mọi người có nghĩ rằng chúng ta đang quá khắt khe hay không? Có thể bà cụ không biết bơi, mắc chứng sợ nước hoặc vì lo lắng quá độ nên không biết làm gì tiếp theo. Chúng ta không nên phán xét người khác khi chưa biết gì về họ. Hãy mở rộng tấm lòng và cảm thông với người khác”, một người dùng mạng xã hội kêu gọi mọi người thông cảm với người bà trong đoạn clip.

Nguồn: Daily mail, Sina

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 38 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày