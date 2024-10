Back to School sành điệu cùng Saymee: Cuộc đua săn Laptop cực sôi động!

Không khí nô nức mùa tựu trường vẫn ngập tràn, cùng với đó là sự náo nhiệt và đầy hứng khởi của cuộc đua săn Laptop trong chương trình Back to School 2024: “Mua SIM Mê Say - Trúng Ngay Laptop” do nhà mạng Saymee tổ chức càng khiến Gen Z “điên đảo”. Hàng ngàn bạn trẻ đã gia nhập cuộc đua để nhanh tay giật lấy cơ hội rinh về nhiều giải thưởng hấp dẫn!

Sức nóng từ "cơn sốt" săn Laptop trong chương trình Back to School 2024 Nhà mạng tiên phong dành cho Gen Z - Saymee triển khai chương trình Back to School 2024: Mua SIM Mê Say - Trúng Ngay Laptop từ ngày 05/09/2024 đến 05/11/2024 với những phần quà có giá trị lên đến gần 500 triệu đồng. Ngoài giải thưởng 15 E-voucher Quà tặng Laptop Acer Aspire Go AG15-31P-32U6 i3 chuẩn "sang - xịn - mịn", Saymee còn mang đến nhiều phần thưởng hấp dẫn khác như: - 15 E-voucher Quà tặng Samsung Galaxy Tab S9 FE Wifi 128GB: Màn hình siêu nét, cấu hình mạnh mẽ, là người bạn đồng hành lý tưởng cho các bạn trẻ năng động. - 15 E-voucher Quà tặng Tai nghe Bluetooth choàng đầu Marshall Major V: Âm thanh sống động, thiết kế thời trang, mang đến trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời. - 10.000 E-voucher hấp dẫn: 10.000 điểm Meetik đổi voucher. Muốn săn thưởng loạt quà này, người chơi cần trở thành một Saymeer đích thực mới có thể tham gia vòng "Quay quà xịn" và nhận thưởng trực tiếp ngay trên ứng dụng Saymee. Đúng như tên gọi "Mua SIM Mê Say - Trúng Ngay Laptop", khi sở hữu chiếc SIM data từ nhà Saymee, bạn không chỉ nhận được nhiều ưu đãi data siêu mê mẩn với cước phí phải chăng, khám phá nhiều tiện ích đa dạng mà còn chớp ngay "chiếc vé" tham gia sự kiện quay thưởng. Nhà mạng Saymee mong muốn có thể đồng hành cùng Gen Z thông qua các hoạt động bổ ích đồng thời cũng được trang bị kho data siêu khủng cho nhu cầu học tập, giải trí của người dùng. Gia nhập cuộc đua săn laptop ngay hôm nay! Saymee vẫn đang tìm kiếm chủ nhân cho dàn quà khủng của Back to School. Nhập hội game ngay để không bỏ lỡ cơ hội rinh thưởng chỉ với vài bước siêu đơn giản sau đây: - Bước 1: Truy cập vào Google Play (đối với điện thoại Android) hoặc App Store (đối với điện thoại iPhone). - Bước 2: Tải ứng dụng Saymee - Bước 3: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng bằng số điện thoại Saymee - Bước 4: Vào mục "Back to School" trên ứng dụng để tham gia quay thưởng trúng quà. Một lưu ý quan trọng là để đăng nhập ứng dụng, bạn cần đăng ký mua thành công eSIM/SIM 4G Saymee bằng cách truy cập app hoặc website Saymee, sau đó mang theo CCCD đến cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoàn thành thủ tục kích hoạt và bắt đầu sử dụng. Lúc này bạn vừa có thể tham gia quay thưởng, vừa được trải nghiệm nhiều gói cước và dịch vụ tiện ích được tích hợp trong hệ sinh thái Saymee. Sức hút của giải thưởng khiến tỉ lệ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Mách bạn các mẹo nhận thêm lượt quay thưởng trong game để tăng cơ hội trúng quà: - Tương tác với các tính năng trong mục "Saymee muôn màu": Nhận tối đa 5 lượt quay mỗi ngày. - Đăng ký mới các gói cước trên app Saymee: + ME5: Nhận 5 lượt quay thưởng + ME70: Nhận 7 lượt quay thưởng + ME90: Nhận 9 lượt quay thưởng + ME120: Nhận 12 lượt quay thưởng + BIGME: Nhận 15 lượt quay thưởng Back to School 2024: Mua SIM Mê Say - Trúng Ngay Laptop của nhà mạng Saymee thực sự là một sân chơi lý tưởng cho mùa tựu trường, với các trò chơi tương tác, minigame hấp dẫn và cơ hội trúng thưởng nhiều sản phẩm công nghệ thời thượng