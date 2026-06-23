Sốc: Mua bức tranh cũ với giá 2,6 triệu đồng, cụ bà bán với giá 6,6 tỷ đồng

Một người phụ nữ đã mua một bức tranh với giá chưa đến 100 USD (2,6 triệu đồng) từ một cửa hàng đồ cũ ở New York, Mỹ, cách đây 60 năm và gần đây nó đã được bán với giá khoảng 254.000 USD (6,6 tỷ đồng) sau khi được xác định là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng người Scotland.

Video 1 giờ 15 phút trước 1 giờ 15 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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