Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình

Vào bếp 24/08/2018 10:10

Thịt bò sốt vang là món ăn hấp dẫn với hương vị đặc biệt từ gia vị và rượu vang, thịt bò hầm chín mềm rất thơm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây là món ăn có cách làm khá kì công nên không được nhiều người chọn chế biến tại nhà. Bạn đang tìm kiếm cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu với bí quyết và công thức nấu đơn giản, tiết kiệm thời gian. Hãy cùng theo dõi những hướng dẫn làm chi tiết sau đây nhé!

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cho 5 người ăn:

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 1
Thịt bò nên chọn thịt giẻ sườn
  • 0.5 kg thịt bò gân
  • 1 chén rượu vang đỏ
Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 2
Chọn rượu vang đỏ hợp để nấu sốt vang hơn
  • 2 quả cà chua
  • 1 củ hành tây
  • 1 muỗng bơ
  • 1 lá nguyệt quế
  • 1 thìa bột nghệ
  • 5 nhánh tỏi
  • 1 nhánh gừng
  • 1 củ cà rốt
  • 4 củ khoai tây
  • Tiêu xay, rau mùi
  • Tương cà chua
  • Muối, đường, bột nêm, hạt tiêu, 1 gói bột ngũ vị hương
Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 3
Nguyên liệu làm thịt bò sốt vang ngon

2. Cách nấu thịt bò sốt vang cho 5 người:

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 4
Cách nấu thịt bò sốt vang thơm ngon thật đơn giản
  • Sơ chế nguyên liệu làm thịt bò sốt vang:
  • Cà chua rửa sạch, bổ múi cau
Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 5
Sơ chế phần nguyên liệu
  • Hành tây bóc vỏ,  băm nhỏ
  • Tỏi bóc vỏ và băm nhỏ
  • Rau mùi rửa sạch, thái nhỏ
  • Cạo vỏ gừng, đập dập, băm nhỏ.
  • Cà rốt, khoai tây nạo vỏ, rửa sạch, cắt thành miếng vuông cùng kích cỡ với thịt bò
  • Cách ướp thịt:
  • Cho thịt bò vào nồi nước sôi có thả vào 1 miếng gừng đập dập và chần sơ qua. Thái thịt bò thành miếng vừa ăn.
Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 6
Ướp thịt với nguyên liệu trong khoảng ít nhất 2 tiếng

Ướp thịt với các nguyên liệu đường, muối, rượu vang, ngũ vị hương, bột nghệ trong khoảng ít nhất 2 tiếng cho ngấm gia vị.

2. Cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu

Các bước nấu món thịt bò sốt vang như sau:

Bước 1:

Cho bơ vào nồi và đun chảy. Tiếp theo, bạn cho hành tây vào phi thơm rồi đổ  cà chua vào xào chín nhuyễn trong chừng 2-3 phút.

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 7
Cho bơ vào nồi và cho hành tây vào phi thơm, cà chua xào nhuyễn

Bước 2: Cho tỏi băm, thịt bò vào xào chung với cà chua. Thường xuyên đảo thịt để thịt hết màu đỏ.

Bước 3:

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 8
Nấu sốt vang
  • Cho thêm ít nước vào ngập thịt rồi cho nước sốt cà chua vào nấu chung.
  • Nấu với lửa to và đun cho đến khi sôi. Hớt sạch bọt. Nêm thêm chút ngũ vị hương, muối và hạt tiêu, cho dậy mùi.

Bước 4:

  • Thêm 2 muỗng rượu vang vào nồi thịt và khuấy đều.
  • Cho lá nguyệt quế vào chung. Cuối cùng, bạn đậy vung lại, đun với lửa liu riu thêm khoảng 20 phút cho nhừ.
Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 9
Cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu

Lưu ý cần nắm khi nấu thịt bò sốt vang:

–    Yêu cầu thành phẩm: Nước dùng của món ăn đỏ đẹp, có mùi bơ rất thơm và mùi các loại gia vị. Thịt bò sốt vang chín mềm, ngấm gia vị.

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 10
Bò sốt vang có nước dùng đỏ đẹp

–   Bạn có thể ăn kèm bò sốt vang với bánh mì hoặc bánh phở. 

Nếu dùng kèm món ăn với bánh mì thì bạn lưu ý mẹo để nước sốt sánh hơn là pha thêm 1 thìa bột mỳ với 2 thìa nước, đổ từ tư vào nồi, khuấy đều. 

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 11
Bò sốt vang dùng kèm bánh mì

Nếu muốn ăn kèm với bánh phở thì bạn nên  thêm nhiều nước hơn 1 chút khi nấu cho loãng hơn và dùng kèm với rau mùi để thơm ngon hơn.

Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 12
Bò sốt vang dùng kèm bánh phở

Với cách nấu thịt bò sốt vang vùa chia sẻ, hy vọng sẽ giúp bạn có được món ăn thơm ngon thành công ngay lần đầu thực hiện.

Cách nấu thịt bò sốt vang miền Bắc ngon đúng điệu cho cả nhà

Cách nấu thịt bò sốt vang miền Bắc ngon đúng điệu cho cả nhà

Thịt bò sốt vang thơm, mềm, ngọt thịt đậm đà, ăn tới đâu là bạn có thể cảm nhận mùi hương hấp dẫn tới đó. Cách nấu thịt bò sốt vang miền Bắc hơi cầu kỳ nhưng không khó thực hiện, chị em hãy thử nhé!

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