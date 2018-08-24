Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình

Các bước nấu món thịt bò sốt vang như sau:

Ướp thịt với các nguyên liệu đường, muối, rượu vang, ngũ vị hương, bột nghệ trong khoảng ít nhất 2 tiếng cho ngấm gia vị.

Cho bơ vào nồi và đun chảy. Tiếp theo, bạn cho hành tây vào phi thơm rồi đổ cà chua vào xào chín nhuyễn trong chừng 2-3 phút.

Cho bơ vào nồi và cho hành tây vào phi thơm, cà chua xào nhuyễn

Bước 2: Cho tỏi băm, thịt bò vào xào chung với cà chua. Thường xuyên đảo thịt để thịt hết màu đỏ.

Bước 3:

Nấu sốt vang

Cho thêm ít nước vào ngập thịt rồi cho nước sốt cà chua vào nấu chung.

Nấu với lửa to và đun cho đến khi sôi. Hớt sạch bọt. Nêm thêm chút ngũ vị hương, muối và hạt tiêu, cho dậy mùi.

Bước 4:

Thêm 2 muỗng rượu vang vào nồi thịt và khuấy đều.

Cho lá nguyệt quế vào chung. Cuối cùng, bạn đậy vung lại, đun với lửa liu riu thêm khoảng 20 phút cho nhừ.

Cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu

Lưu ý cần nắm khi nấu thịt bò sốt vang:

– Yêu cầu thành phẩm: Nước dùng của món ăn đỏ đẹp, có mùi bơ rất thơm và mùi các loại gia vị. Thịt bò sốt vang chín mềm, ngấm gia vị.

Bò sốt vang có nước dùng đỏ đẹp

– Bạn có thể ăn kèm bò sốt vang với bánh mì hoặc bánh phở.

Nếu dùng kèm món ăn với bánh mì thì bạn lưu ý mẹo để nước sốt sánh hơn là pha thêm 1 thìa bột mỳ với 2 thìa nước, đổ từ tư vào nồi, khuấy đều.

Bò sốt vang dùng kèm bánh mì

Nếu muốn ăn kèm với bánh phở thì bạn nên thêm nhiều nước hơn 1 chút khi nấu cho loãng hơn và dùng kèm với rau mùi để thơm ngon hơn.

Bò sốt vang dùng kèm bánh phở

Với cách nấu thịt bò sốt vang vùa chia sẻ, hy vọng sẽ giúp bạn có được món ăn thơm ngon thành công ngay lần đầu thực hiện.