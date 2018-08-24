Học ngay cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu chiêu đãi cả gia đình

Thịt bò sốt vang là món ăn hấp dẫn với hương vị đặc biệt từ gia vị và rượu vang, thịt bò hầm chín mềm rất thơm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây là món ăn có cách làm khá kì công nên không được nhiều người chọn chế biến tại nhà. Bạn đang tìm kiếm cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu với bí quyết và công thức nấu đơn giản, tiết kiệm thời gian. Hãy cùng theo dõi những hướng dẫn làm chi tiết sau đây nhé!
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1. Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cho 5 người ăn:
- 0.5 kg thịt bò gân
- 1 chén rượu vang đỏ
- 2 quả cà chua
- 1 củ hành tây
- 1 muỗng bơ
- 1 lá nguyệt quế
- 1 thìa bột nghệ
- 5 nhánh tỏi
- 1 nhánh gừng
- 1 củ cà rốt
- 4 củ khoai tây
- Tiêu xay, rau mùi
- Tương cà chua
- Muối, đường, bột nêm, hạt tiêu, 1 gói bột ngũ vị hương
2. Cách nấu thịt bò sốt vang cho 5 người:
- Sơ chế nguyên liệu làm thịt bò sốt vang:
- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau
- Hành tây bóc vỏ, băm nhỏ
- Tỏi bóc vỏ và băm nhỏ
- Rau mùi rửa sạch, thái nhỏ
- Cạo vỏ gừng, đập dập, băm nhỏ.
- Cà rốt, khoai tây nạo vỏ, rửa sạch, cắt thành miếng vuông cùng kích cỡ với thịt bò
- Cách ướp thịt:
- Cho thịt bò vào nồi nước sôi có thả vào 1 miếng gừng đập dập và chần sơ qua. Thái thịt bò thành miếng vừa ăn.
Ướp thịt với các nguyên liệu đường, muối, rượu vang, ngũ vị hương, bột nghệ trong khoảng ít nhất 2 tiếng cho ngấm gia vị.
2. Cách nấu thịt bò sốt vang ngon đúng điệu
Các bước nấu món thịt bò sốt vang như sau:
Bước 1:
Cho bơ vào nồi và đun chảy. Tiếp theo, bạn cho hành tây vào phi thơm rồi đổ cà chua vào xào chín nhuyễn trong chừng 2-3 phút.
Bước 2: Cho tỏi băm, thịt bò vào xào chung với cà chua. Thường xuyên đảo thịt để thịt hết màu đỏ.
Bước 3:
- Cho thêm ít nước vào ngập thịt rồi cho nước sốt cà chua vào nấu chung.
- Nấu với lửa to và đun cho đến khi sôi. Hớt sạch bọt. Nêm thêm chút ngũ vị hương, muối và hạt tiêu, cho dậy mùi.
Bước 4:
- Thêm 2 muỗng rượu vang vào nồi thịt và khuấy đều.
- Cho lá nguyệt quế vào chung. Cuối cùng, bạn đậy vung lại, đun với lửa liu riu thêm khoảng 20 phút cho nhừ.
Lưu ý cần nắm khi nấu thịt bò sốt vang:
– Yêu cầu thành phẩm: Nước dùng của món ăn đỏ đẹp, có mùi bơ rất thơm và mùi các loại gia vị. Thịt bò sốt vang chín mềm, ngấm gia vị.
– Bạn có thể ăn kèm bò sốt vang với bánh mì hoặc bánh phở.
Nếu dùng kèm món ăn với bánh mì thì bạn lưu ý mẹo để nước sốt sánh hơn là pha thêm 1 thìa bột mỳ với 2 thìa nước, đổ từ tư vào nồi, khuấy đều.
Nếu muốn ăn kèm với bánh phở thì bạn nên thêm nhiều nước hơn 1 chút khi nấu cho loãng hơn và dùng kèm với rau mùi để thơm ngon hơn.
Với cách nấu thịt bò sốt vang vùa chia sẻ, hy vọng sẽ giúp bạn có được món ăn thơm ngon thành công ngay lần đầu thực hiện.