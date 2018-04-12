Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn

Vào bếp 12/04/2018 14:16

Miếng sườn ngon đúng điệu là khi bên ngoài giòn tan, bên trong thịt ngọt mềm chín tới. Muốn làm được món sườn nướng ngon như thế, bạn cần có công thức ướp thật chuẩn. Sau đây, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ giới thiệu đến bạn cách ướp sườn nướng ngon và mềm. Chắc hẳn những cách này sẽ giúp bạn mang đến những làn gió ẩm thực vô cùng mới mẻ cho bữa cơm hoặc bữa tiệc nhỏ của gia đình đấy!

Cách 1: Cách ướp sườn nướng với mật ong

Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 1

Mật ong là bí quyết chính giúp ướp miếng sườn mềm, ngọt thịt và có màu vàng đẹp hơn.

Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • 600gr sườn non
  • 3 muỗng mật ong
  • 1 trái chanh:
  • 1 củ tỏi
  • 2 trái ớt tươi
  • Hạt nêm, muối, đường và nước mắm, dầu ăn

Cách thực hiện:

  • Bóc vỏ một củ tỏi, đem rửa sạch và đập dập, xắt băm nhỏ, để riêng. Rửa sạch và đem cắt ớt thành miếng nhỏ.
Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 2
Hành,tỏi đem xắt băm nhỏ- Ảnh: Internet
  • Chanh đem rửa sạch và cắt đôi, vắt lấy nước cốt
  • Rửa sườn thật kỹ với nước muối pha loãng. Sau đó, rửa thêm một lần với nước sạch, để ráo.
Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 3
Rửa sườn thật kĩ và chặt thành miếng vừa ăn - Ảnh: Internet
  • Cho sườn vào tô và nêm thêm hạt nêm, đường, muối, tỏi ớt băm, nước cốt chanh, tiêu mối thứ 1 muỗng. Sau đó nêm thêm 3 muỗng mật ong.
  • Trộn thật đều tay cho miếng sườn thấm gia vị, ướp trong khoảng 2 tiếng.
Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 4

Cho thêm 1 ít mật ong vào là có thể làm cho miếng sườn nướng cứng và khô trở

nên thơm ngon mềm mại hơn.

- Ảnh: Internet 

Vậy là bạn đã chắc chắn có trong tay món sườn khi nướng thật thơm ngon và mềm thịt!

Cách 2: Cách ướp sườn nướng với coca cola

Thêm một bí quyết ướp sườn nướng bạn không thể bỏ qua đó là ướp cùng coca cola. 

Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 5

Sườn nướng ướp cùng coca cola sẽ ngọt hơn và có mùi thơm của nước coca

- Ảnh: Internet

Miếng sườn khi ướp cùng coca cola sẽ ngọt hơn và có mùi thơm của nước coca. Vì có cho thêm mật ong nên miếng sường sẽ mau chín, mềm thịt và lên màu rất đẹp. Nghe có vẻ thú vị phải không nào? Cùng khám phá ngay nhé!

Nguyên liệu:

  • 500gr sườn heo:
  • 1 củ Tỏi
  •  1 củ hành tím
  • 1 lon Coca cola
  • 1 muỗng mật ong
  • Hạt nêm, muối, đường, nước tương, dầu hào, dầu mè và tiêu xay.

Cách thực hiện:

  • Bóc vỏ củ hành tím và tỏi, rửa sạch và đập dập rồi đem băm nhỏ.
  • Rửa miếng sườn thật sạch với nước muối pha loãng. Sau đó, bạn rửa lại thật kỹ với nước sạch và để ráo.
  • Cho miếng sườn vào tô to, tiếp theo đổ coca cola vào sao cho ngập. Ngâm trong khoảng 30 phút rồi vớt ra. Lau khô 2 mặt miếng sườn bằng giấy thấm dầu.
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Đổ coca cola vào và thêm gia vị cho miếng sườn thấm đều- Ảnh: Internet

  • Nêm thêmgia vị gồm: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng cafe tiêu xay, và 1 muỗng hành tỏi băm nhỏ.
  • Trộn thật đều tay và ướp khoảng 1 tiếng là được, để trong ngăn mát tủ lạnh.

Vậy là cách ướp sườn nướng với coca cola thơm ngon đã hoàn thành rồi đấy!

Cách 3: Cách ướp sườn nướng theo kiểu BBQ

 

Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 7

Miếng sườn nướng theo kiểu BBQ có thể cuốn hút ngay từ miếng đầu tiên.

-Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • 1kg Sườn thăn
  • 150gr Xốt BBQ
  • Hành tím và tỏi: mỗi loại 1 củ
  • 50gr Tương cà
  • 50gr Mù tạt vàng
  • Hạt nêm, đường, muối và dầu ăn

Cách thực hiện:

  • Bóc vỏ, rửa sach hành tím và tỏi. Sau đó đem đập dập và băm nhỏ.
  • Rửa miếng sườn thật sạch với nước muối pha loãng. Sau đó đem rửa lại thật sạch với nước lạnh và để cho ráo.
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Cắt miếng sườn theo khúc dài - Ảnh: Internet
  • Cắt miếng sườn theo khúc dài, khứa thêm vài đường trên miếng sườn để nhanh thấm gia vị hơn.
Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 9
Cho hỗn hợp gia vị ướp chung với sườn và trộn thật đều tay-Ảnh: Internet
  • Cho hỗn hợp gia vị gồm: 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng hành tỏi băm nhỏ, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường và 1 muỗng cafe muối ướp chung với sườn.
  •  Trộn thật đều tay cho sườn thấm gia vị. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, bạn cho sườn vào nồi để hấp cách thủy cho chín.
  • Bạn cho miếng sườn đã  được hấp chín vào tô. Sau đó, thêm  hỗn hợp gồm 3 muỗng xốt BBQ + 2 muỗng tương cà chua + 3 muỗng mù tạt vàng vào trộn đều.
  • Ứớp thịt sườn thêm 30 – 45 phút để gia vị ngấm thêm.

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    Ướp miếng sườn với gia vị- Ảnh: Internet

  • Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín sườn lại. Sau đó, cho tô sườn đã ướp theo kiểu BBQvào tủ lạnh ướp từ 6-8 giờ cho ngấm.

  • Khi nào muốn nướng sườn bạn chỉ cần cho vào lò hoặc cho cho sườn lên bếp nướng cho đến khi sườn chín vàng.

Điểm danh 3 cách ướp sườn nướng ngon và mềm cực chuẩn - Ảnh 11
Sườn nướng theo kiểu BBQ có màu bắt mắt và đã thấm đều gia vị - Ảnh: Internet

Thật quả không hề sai,nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu là một “nghệ sĩ”. Những cách ướp sườn nướng ngon và mềm thú vị theo những công thức trên có thể rất ít người biết đến.  Món ăn này sẽ rất hao cơm vào những ngày trời se lạnh. Hy vọng với những hướng dẫn trên bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong nấu nướng. 

Thực hiện ngay cho cả gia đình nhé!

Chẳng cần ra nhà hàng, bạn có thể tự làm sườn nướng nguyên tảng siêu ngon tại nhà

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