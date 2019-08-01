Cách làm thịt kho tàu ngon như nhà hàng cho chị em nội trợ

Nhưng thực ra không phải vậy, bởi theo như giải thích của nhiều chuyên gia văn hóa trong đó có nhà văn Bình Nguyên Lộc, chữ tàu trong văn hóa miền Tây có nghĩa là “mặn ngọt lờ lợ”. Những dòng sông nước lờ lợ như sông Cái ở phía trên thì dân Nam Bộ gọi là sông Cái Tàu Thượng, sông Cái ở phía dưới gọi là sông Cái Tàu Hạ. Do đó, mà món thịt kho tàu của người dân Nam Bộ chính xác là “thịt kho lạt” bởi tính chất lờ lợ của món thịt kho có thể ăn liên tục nhiều ngày vào các ngày Tết khi chợ truyền thống vẫn chưa mở trở lại.

Vào những dịp Tết đến, các gia đình Việt luôn nấu một nồi thịt kho tàu gồm thịt và trứng vịt bên trong để dâng hương và ăn vào ba ngày Tết. Đến bây giờ, không chỉ dịp Tết, thịt kho tàu còn được dùng trong nhưng bữa cơm thường ngày. Tuy nhiên, khi nghe đến chữ “kho tàu” hầu hết ai cũng cho rằng món thịt kho tàu ngon miệng, đậm đà này bắt nguồn từ Trung Hoa.

Trong nghệ thuật nấu nướng, giai đoạn ướp thịt rất cần thiết và quan trọng nếu bạn muốn có hương vị dậy mùi và thơm ngon, đậm đà trong từng thớ thịt. Tuy nhiên, không phải ướp càng lâu càng tốt, do đó cố công ướp càng lâu và càng nhiều đều không khiến món thịt ngon hay đậm vị hơn, ngược lại có thể còn gây nên những bất lợi về dinh dưỡng .

Đến bây giờ, dù có nghĩa và nguồn gốc như thế nào thì món thịt kho tàu cũng đã gắn liền với đời sống của con người Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam Bộ. Nó cũng có nhiều biến hóa để làm món ăn thêm hấp dẫn, đơn giản và dễ làm. Không chỉ có trứng vịt, mà bây giờ có cả thịt kho tàu trứng cút, thịt kho tàu với trứng gà, thịt kho tàu hủ, thịt kho tàu nước dừa, thịt kho tàu không cần nước dừa… Nhưng dù là kiểu nấu nào thì công đoạn quan trọng nhất vẫn là ướp thịt.

Ướp thịt kho tàu

Mục đích của hoạt động ướp thịt là để các hương liệu ngấm được vào tận sâu bên trong miếng thịt. Mỗi loại thịt có kết cấu và tính chất riêng biệt. Vì vậy, để món ăn thêm tròn vị và ngấm đều gia vị, chúng ta nên ướp thịt đủ thời gian và đúng cách. Đối với thịt heo là loại thịt mềm dễ thấm gia vị và được đánh giá là giữ mùi hương tốt nhất trong các loại thịt. Vì vậy, khi làm món thịt kho tàu thì thời gian ướp rơi vào khoảng tầm 20 - 30 phút là được. Nếu ướp lâu hơn thịt sẽ bị ra nước và không còn giữ được độ tươi ngon ban đầu.

Đây cũng là khâu quyết định rất nhiều đến chất lượng và độ ngon của món ăn. Do đó, các chị em cần phải chú ý.

Thịt kho tàu trứng cút (Thịt kho tàu với trứng gà)

Thịt kho tàu trứng cút và thịt kho tàu với trứng gà có cách làm giống nhau. Dưới đây là cách làm đơn giản nhất, các bà nội trợ có thể tham khảo.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

+ Thịt ba rọi 500g. Thịt ba rọi kho tàu sẽ ngon hơn các phần thịt khác. Do đó, các bà nội trợ nên ưu tiên chọn loại thịt này khi chế biến.

+ Trứng chim cút 15 quả. Có thể thay trứng cút bằng trứng gà. Nếu dùng trứng gà thì 5 quả.

+ Tỏi 1 củ, ớt, hành khô băm nhỏ, xả (tùy khẩu vị).

+ Dầu ăn, đường, mắm, mì chính, hạt tiêu.

+ Dừa 1 quả.

Nếu làm món thịt kho tàu không cần nước dừa thì không phải chuẩn bị dừa. Tuy nhiên, để tăng thêm phần béo ngậy và thơm ngon thì tốt nhất bạn nên cho thêm nước cốt dừa khi nấu.

Cách làm

Bước 1:

Thịt ba rọi rửa sạch

+ Thịt ba rọi cạo lông, rửa sạch rồi cho vào trần qua nước sôi và rửa sạch lần nữa bằng nước lạnh. Làm như vậy thịt sẽ không bị hoi và nhiều váng.

+ Tiếp đó, thái thịt thành các miếng vuông từ 4-5 cm, không nên thái quá mỏng vì thịt khi chín sẽ bị nát. Bạn cũng đừng nên thái thịt quá dày vì như vậy thịt lâu chín và trong quá trình trình bày nhìn rất xấu.

+ Ướp thịt với nước mắm, đường, tiêu, hành khô băm nhỏ, để khoảng 20 phút cho gia vị ngấm đều các miếng thịt, tạo vị đậm đà cho món ăn.

Bước 2:

Luộc trứng cút

+ Luộc 15 trứng chim cút (hoặc 5 trứng gà).

+ Trứng chim cút cho vào nồi luộc xong thì vớt ra ngâm nước lạnh, sau đó bóc vỏ để tránh bị sát vỏ.

+ Bạn có thể cho trứng cút vào kho cùng với thịt nhưng nếu muốn trứng dai, bùi và thấm vị hơn thì phải cho vào chảo dầu chiên sơ qua.

+ Muốn món thịt kho tàu ngon hơn thì trứng chiên phải vàng đều, xém một xíu thì sau khi kho mới dai và thơm.

Bước 3:

Làm nước màu

+ Bắt đầu làm nước màu cho món thịt kho tàu. Đầu tiên bạn hơ nóng chảo, cho hai thìa to đường và một chút nước rồi thắng lên cho vàng màu cánh gián là được.

+ Trong khi thắng đừng để đường quá cháy, khi đó nước màu sẽ bị đắng và có mùi khét.

Bước 4:

Nấu thịt kho tàu ngon

+ Cho thịt vào nồi đảo đều tay, khi thịt đã săn lại thì bạn bắt đầu đổ nước màu đã thắng vào. Nhớ đảo đều thịt cho vàng đều và tránh bị cháy.

+ Sau đó bạn cho tiếp nước dừa vào, đổ khoảng gần ngập miếng thịt là được. Nếu thiếu nước dừa bạn có thể dùng thay thế bằng nước lọc. Nếu không muốn kho nước dừa thì đến công đoạn này bạn cho nước lọc vào.

+ Khi nồi đã sôi thì vớt hết bọt để nhỏ lửa cho thịt chín từ từ. Đến khi nào thịt chín mềm thì cho trứng cút vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

+ Khi nước bắt đầu cạn sánh thì tắt bếp. Bạn chú ý nên đun cạn hết nước nhưng vẫn để lại một chút để tránh làm cháy thịt và trứng.

Bước 5:

Trình bày món ăn đẹp mắt

+ Sau khi nồi đã cạn nước bạn cho thịt ra đĩa bày lên bàn ăn của mình, có thể trang trí thêm rau sống, dưa chuột tùy sở thích. Khi kho thịt bằng nước dừa thì cần phải ăn hết trong ngày, để tránh bị hư.

Cách làm thịt kho tàu hũ

Miếng đậu hũ mềm mềm, beo béo cùng mấy lát thịt heo vàng ươm, thơm ngon sẽ làm bữa cơm chiều của gia đình bạn thêm hấp dẫn trong những ngày tiết trời se lạnh.

Để làm món này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

+ 3 bìa đậu hũ chiên.

+ 300g thịt ba rọi.

+ 2 củ hành tím.

+ 3 tép tỏi.

+ Ngò rí và gia vị: nước mắm, đường, bột nêm, nước màu dừa, dầu ăn, tiêu.

Cách làm:

Thịt kho tàu hũ

+ Đậu hũ mỗi bìa cắt làm 8 miếng vuông.

+ Thịt ba rọi luộc sơ, sau đó rửa lại với nước lạnh, cắt miếng vuông, vừa ăn.

+ Hành, tỏi băm nhuyễn.

+ Ướp thịt với đường, nước mắm, tiêu, bột nêm, hành, tỏi và nước màu. Để thịt 20 phút cho thấm.

+ Tiếp theo bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, cho thịt đã ướp vào xào cho thịt săn lại. Khi thịt săn, nước cạn, tiếp tục cho thêm nửa chén nước lạnh vào, kho đến khi thịt chín mềm, ngấm đều gia vị. Khi nào thịt cạn bớt nước thì cho đậu hũ vào kho đến khi nước keo lại. Sau đó nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn.

+ Múc thịt kho đậu hũ ra đĩa, rắc thêm tiêu, ngò cho đẹp mắt.

Một số lưu ý để có món thịt kho tàu ngon nhất

- Nên chọn miếng thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò còn tươi, không nên lựa miếng thịt toàn nạc, khi nấu sẽ bị khô. Để thịt nhanh mềm, ngon và ngậy, bạn nên chọn thịt có màu trắng hồng, có chút mỡ, bì mỏng.

- Trong quá trình kho không nên đậy vung để thịt chín mềm và không bị nát.

- Tránh ninh trứng cùng thịt ngay từ ban đầu vì trứng sẽ bị chai và cứng. Khi kho, không nên đảo thịt vì thịt sẽ nát và trứng sẽ bị vỡ không ngon.

- Kho trong thời gian vừa phải, tránh kho cạn hoặc quá lâu vì nước dừa chuyển sang vị chua, đường dễ bị cháy đắng.

Yêu cầu thành phẩm:

Món thịt kho nước tàu ngon đúng điệu là khi phần thịt mềm đậm đà, nước kho sền sệt, trứng trứng cút thơm bùi bùi.

Có thể dùng kèm thịt kho tàu với cơm nóng và kèm với dưa chuột muối, kim chi, dưa muối là chuẩn vị. Ăn kèm với xôi trắng cũng vô cùng hấp dẫn. Để dùng thịt kho tàu được trong 2-3 ngày, bạn nên bảo quản thịt kho tàu trong ngăn mát.

Thịt kho tàu ăn kèm cơm nóng

Thịt kho tàu là món ăn kinh điển rất giàu giá trị dinh dưỡng. Tuy thịt béo ngậy nhưng không gây ngán khi ăn. Đây chính là điểm hấp dẫn của món ăn. Cách làm món thịt kho tàu khá đơn giản, dễ thực hiện. Chị em có thể dễ dàng thực hiện thành công với công thức trên để chiêu đãi gia đình thân yêu.