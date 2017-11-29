Bạn có tin vỏ bưởi trị hôi miệng vô cùng hiệu quả không?

Miệng bị hôi là do có sự hình thành một số tế bào chết ở răng nướu, lưỡi, khiến các vi khuẩn nhanh chóng tập trung phân hủy, gây nên mùi hôi khó chịu. Để chữa trị tình trạng này, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng vỏ bưởi trị hôi miệng là tốt nhất. Do cách này hội đầy đủ các yếu tố sau đây:

Mùi hôi miệng sẽ được khử nhanh chóng bằng các dưỡng chất có trong vỏ bưởi như: tinh dầu, chất pectin, naringin, các men peroxydaza, amylaza, đường ramnoza, vitamin A, C, hesperidin... luôn đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không gây tác phụ. Ngoài ra, cách này còn giúp làm trắng răng, răng và nướu chắc khỏe, tuyệt đối không xảy ra hiện tượng bào mòn men răng.

Cực kì dễ thực hiện

Dùng vỏ bưởi cực kì dễ thực hiện, chỉ cần rành ra chút thời gian khoảng 10-15 phút, đảm bảo rằng, các chị em sẽ có hơi thở thơm mát, tự tin nói chuyện với mọi người.

Chi phí vô cùng thấp

Vỏ bưởi rất rẻ, chỉ mất từ 5-10 nghìn đồng, bạn đã mua được rất nhiều nguyên liệu này để có nguyên liệu trị hôi miệng cực hiệu quả. Dùng vỏ bưởi trị hôi miệng từ xa xưa đã được ông bà ta áp dụng mang lại kết quả rất khả quan. Vì vậy, các chị em hoàn toàn có thể yên tâm tin dùng.

Hướng dẫn cách thực hiện dùng vỏ bưởi trị hôi miệng

Sau đây là 2 cách dùng vỏ bưởi trị hôi miệng hiệu quả, chị em có thể tham khảo, để áp dụng ngay:

Nhai vỏ bưởi trị hôi miệng

Các chị em hãy lấy 1 ít vỏ bưởi tươi nhai trong miệng khoảng 5 phút, sẽ có tác dụng làm sạch mảng bám cũng như vi khuẩn gây mùi trong miệng. Tinh dầu bưởi sẽ giúp miệng có mùi hương thơm mát dễ chịu. Đây là cách trị hôi miệng đơn giản nhất hiện nay.

Luộc vỏ bưởi trị hôi miệng

Vỏ bưởi sau khi phơi khô, mang đun sôi với nước, rồi cho thêm một chút muối vào. Hàng ngày súc miệng 2 lần sáng và tối để nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, kháng viêm, răng nướu chắc khỏe hơn.

Một số lưu ý khi dùng vỏ bưởi trị hôi miệng

Để dùng vỏ bưởi trị hôi miệng đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần lưu ý:

Bổ sung nhiều nước cho cơ thể, để không mắc phải chứng khô miệng. Như vậy sẽ hạn chế được việc tuyến nước bọt hoạt động kém làm vi khuẩn gây mùi tích cực hoạt động. Vì vậy, khi mắc chứng hôi miệng bạn đừng quên uống nhiều nước vào nhé!

Vệ sinh răng miệng sạch sẽ: Ngoài việc súc miệng, bạn cần dùng chỉ nha khoa để loại bỏ hết các mảng bám trong răng, hạn chế vi khuẩn hình thành gây mùi hôi miệng khó chịu là tốt nhất. Đồng thời, cần đánh răng 2 lần mỗi ngày để làm giảm lượng vi khuẩn gây mùi hoạt động.

Hạn chế ăn các thực phẩm gây mùi nặng như: Hành, tỏi, mắm tôm...

Hàng ngày, bạn có thể dùng nước xịt thơm miệng sau khi ăn, để giúp ngăn ngừa mùi hôi hiệu quả.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp bạn đã biết cách dùng vỏ bưởi trị hôi miệng hiệu quả, để có hơi thở thơm mát, tự tin trò chuyện với mọi người xung quanh. Chúc các bạn sớm thực hiện thành công nhé!