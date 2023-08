Người sinh năm 1991 làm nghề gì, hợp số nào?

Người sinh năm 1991 có vẻ cứng ngắt nhưng đổi lại họ cũng là những người khoan dung, đôn hậu, thành thật và rất kiên trì, nhẫn nại. Phương pháp tư duy của họ có vẻ chậm chạp, thiếu linh động nhưng nhờ tính kiên trì và quyết tâm nên dần dần họ càng ngày càng thành công, vững mạnh.

Hơn nữa, người tuổi Tân Mùi cũng rất coi trọng đạo đức và chữ tín. Họ sẽ không tự ý phá vỡ nguyên tắc của mình hay cộng đồng dù trong các hoàn cảnh khó khăn nhất. Những người này rất kiên trì, nhẫn nại, biết điều tiết cảm xúc và luôn cống hiến cho cộng đồng không biết mệt mỏi.

Những người có mệnh Lộ Bàng Thổ sinh năm 1991 luôn hướng tới một cuộc sống ổn định, trật tự. Khác với những người mệnh Thổ có nguồn gốc tự nhiên, cá tính tự do, tùy duyên thì những người mệnh Lộ Bàng Thổ chỉ mong có một công việc và cuộc sống ổn định rồi tiếp tục phấn đấu đi lên theo hướng đã định hình từ thời kỳ còn học phổ thông.

Người tuổi Tân Mùi luôn chọn cách làm việc theo khuôn vàng thước ngọc, nên trong tiềm thức của họ dễ xuất hiện lối mòn, hay chủ nghĩa sùng bái cá nhân. Một số người kiệt xuất có thể trở thành hình mẫu để họ noi theo. Bạn phải hiểu rằng dù là người vĩ đại đến mấy chắc chắn cũng có sự sai lầm, nếu gò ép bản thân theo hình mẫu này thì dễ trở thành cái bóng của người khác, còn khi chắt lọc tinh hoa, nhìn ra điểm yếu của vĩ nhân, khơi trong, gạn đục, không ngừng sáng tạo, kế thừa và phát huy thì sẽ đạt được nhiều cái lợi về lâu dài hơn.

2. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hợp nghề gì?

Mỗi người trong chúng ta đều có một tính cách khác nhau, chỉ khi lựa chọn được đúng công việc phù hợp với năng lực, cá tính và sở thích thì mới phát huy trọn vẹn thế mạnh sẵn có của bản thân. Điều này cũng sẽ giúp ích cho quá trình thăng tiến sau này hơn.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình công việc yêu thích đúng sở trường để có thể dành trọn tâm trí, sức lực vào công việc đó. Có thể nói, việc định hướng ngành nghề phù hợp với ngũ hành đã trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Bởi nghề nghiệp hợp với bản mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho người đó trong công việc, tăng cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập,…

Xã hội phát triển nên những công việc mới mẻ xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Vậy đứng trước quá nhiều lựa chọn như thế, người tuổi Tân Mùi mệnh Lộ Bàng Thổ cần biết được đâu là công việc hợp với bản mệnh của mình để chọn cho đúng?

Theo quy luật tương sinh, tương khắc trong Ngũ hành thì mệnh Thổ sẽ hợp với các nghề thuộc mệnh tương sinh là mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ); hoặc nghề thuộc mệnh tương hợp là mệnh Thổ.

Nếu chọn được các nghề hợp mệnh này thì tuổi Tân Mùi sẽ có nhiều không gian để phát huy tối đa năng lực. Nghề hợp mệnh cũng giúp bản thân họ dễ gặp được quý nhân giúp đỡ chỉ lối cho những hướng đi đúng đắn trong công việc, hoặc khắc phục khó khăn đang gặp phải.

Ngoài ra, việc lựa chọn các ngành nghề hợp mệnh cũng giúp người sinh năm 1991 Tân Mùi có thêm tự tin, bản lĩnh vững vàng để nắm bắt kịp thời các cơ hội trước mắt. Cũng nhờ điều này mà con đường tài lộc sẽ được hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Tân Mùi hợp với các công việc liên quan đến lửa (thuộc mệnh Hỏa) hoặc bạn có thể cân nhắc công việc liên quan đất đai (thuộc mệnh Thổ). Nên tránh các nghề liên quan đến cây cỏ (thuộc mệnh Mộc), nước (thuộc hành Thủy) và kim loại (thuộc mệnh Kim)

Người mệnh Lộ Bàng Thổ nên tránh các nghề thuộc mệnh Mộc hoặc mệnh Thủy tương khắc với bản mệnh (Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy) để tránh gặp phải những điều xui xẻo, tai nạn, rủi ro, tiểu nhân quấy rối, dễ bị chèn ép…

Một điểm lưu ý nữa là nghề không hợp mệnh dễ khiến bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó tập trung vào công việc. Từ đó dê sinh ra cảm xúc tự ti, nóng nảy, đánh mất cơ hội hoặc gây thù chuốc oán với người khác. Làm nghề xung khắc với bản mệnh cũng khiến bạn hiếm có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, khó mở rộng kinh doanh, buôn bán thua lỗ.

Tóm lại, tuổi Tân Mùi hợp với các công việc liên quan đến lửa (thuộc mệnh Hỏa) hoặc bạn có thể cân nhắc công việc liên quan đất đai (thuộc mệnh Thổ). Nên tránh các nghề liên quan đến cây cỏ (thuộc mệnh Mộc), nước (thuộc hành Thủy) và kim loại (thuộc mệnh Kim).

Tuổi Kỷ Mùi phù hợp với những ngành nghề như: Trước tiên nên lựa chọn những ngành nghề thuộc Thổ. Những ngành nghề này cụ thể là:

Bất động sản.

Kiến trúc, xây dựng, cầu đường,…

Quản lý nhà hàng, khách sạn…

Đồn điền, nông trại,..

Đồng thời, những ngành nghề thuộc Hỏa và Kim cũng phù hợp với những người này. Đây là những ngành nghề mang nhiều nguồn sinh khí có lợi cho người sinh năm 1991, giúp họ có thêm nguồn Thổ khí còn thiếu hụt.

Cụ thể, những ngành nghề này là:

Điện lực, mỹ phẩm, trang sức, hóa dầu, hóa dược, các nghề thủ công mỹ nghệ, sản xuất thuốc.

Ẩm thực, nhà hàng, quán ăn,…

Các ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học,..

Các nghề kỹ thuật như cơ khí, điện tử, viễn thông,

Vận động viên.

Các ngành nghề liên quan đến chính trị, quân sự, tư pháp như công an, quân đội, công chức nhà nước, thẩm phán, kiểm sát viên,..

Chế tác, gia công, buôn bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý.

Bác sỹ, dược sĩ.

Ngược lại, tuổi Tân Mùi không nên lựa chọn những ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh thuộc Mộc và Thủy. Đó là những ngành nghề :

Nghề gỗ, nghề nông như trồng trọt, chăn nuôi, bác sĩ Đông y, vật liệu xây dựng, thực phẩm, nhân viên văn phòng, giáo viên, buôn bán nông sản, buôn bán xi măng, cát sỏi, gạch đá, buôn bán vải vóc, hương liệu…

Vận tải biển.

Sản xuất, buôn bán rượu bia, nước giải khát,…

Các ngành nghề cần giao tiếp tốt như nhà báo, phóng viên, nhà ngoại giao, hướng dẫn viên du lịch,…

Vận động viên các môn thể thao dưới nước.

Quản lý bến bãi, cảng biển.

Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

3. Ngành nghề phù hợp cho nam Tân Mùi, nữ Tân Mùi

Nam mạng Tân Mùi có cuộc sống rất phức tạp, do đó, họ cần chọn nghề nghiệp phù hợp để ổn định.

Nam 1991 có cuộc sống trầm lặng, có chút nhút nhát, tính cách nhạy cảm, mềm mỏng. Cuộc sống của họ khó tránh được lúc lên lúc xuống. Đổ vỡ sự nghiệp một cách oan uổng bởi hay tự ái cá nhân.

Tuy nhiên, quý bạn Nam Tân Mùi đừng lo, bởi các bạn sẽ học được cách khôn khéo hơn sau khi vượt qua được sóng gió.

Càng theo tuổi tác, nam Tân Mùi sẽ càng thêm phần chín chắn, luôn đặt lợi ích công việc lên hàng đầu chứ không phải sự tự ái cá nhân nữa. Nam Tân Mùi sau 30 tuổi công danh sự nghiệp mới bắt đầu thành công. Và cũng khi bước sang tuổi 30 cuộc sống hôn nhân của nam Tân Mùi, mới ân ái và đời sống vợ chồng hạnh phúc.

Để sự nghiệp thăng tiến luôn mãi, nam Tân Mùi 1991 nên làm nghề gì?

Xét cả về tính cách, tuổi tác lẫn vận mệnh thì một số nghề sau hợp với nam 1991:

Kinh doanh bất động sản, buôn bán đồ thủy tinh.

Kinh doanh vàng bạc, phụ tùng máy móc, kinh doanh sắt thép hoặc xe hơi.

Nữ mạng Tân Mùi thì sao?

So với nam Tân Mùi, tính cách Nữ Tân Mùi có phần giống. Họ khá mềm mỏng, dễ tính, yếu đuối. Thích an nhàn, không muốn lao khổ thân xác cũng như tranh đua với đời.

Luôn muốn tìm cách né tránh khi thấy có xô xát, bất đồng. Nữ sinh năm 1991 là người con gái hiền dịu, luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người. Bởi họ sống hướng nội nhiều hơn nên luôn muốn tránh né va chạm. Điều đó càng khiến họ trở nên khéo léo mềm mỏng hơn và hiểu biết.

Vừa là điểm yếu và cũng là điểm mạnh giúp họ dễ dàng khắc phục được tính nhu nhược của bản thân. Đây là mẫu phụ nữ "truyền thống" được săn đón rất nhiều. Họ phù hợp làm trong lĩnh vực ngoại giao. Khi sử dụng sự khéo léo đó thì tuyệt vời, thành công sẽ mỹ mãn.

Theo đó, những nghề nghiệp phù hợp với nữ Tân mùi có thể kể đến như: nhân viên văn phòng, giáo viên dạy văn, họa sỹ.

Hoặc một số nghề hợp với bản mệnh có thể kể đến như kinh doanh vàng bạc, đá quý, kinh doanh bất động sản, cảnh sát, làm về các lĩnh vực nghệ thuật.

4. Người tuổi Tân Mùi hợp với số nào?

Sau đây là cách tính con số may mắn cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 dựa theo năm sinh và giới tính, bạn có thể tự tính cho chính mình và người thân. Đầu tiên, lấy 2 con số cuối của năm sinh cộng lại với nhau để lấy tổng. Tiếp theo, lấy các số đơn lẻ của tổng rồi cộng lại với nhau để có tổng thứ 2. Sau đó, hãy tính con số may mắn của nam, bạn chỉ cần lấy số 10 trừ đi tổng thứ 2. Đối với con số may mắn của nữ, hãy dùng tổng thứ 2 cộng với 5, sau đó lấy các số đơn lẻ của tổng (nếu có 2 chữ số) cộng lại với nhau thêm một lần nữa.

Ví dụ:

Năm sinh: 1991 = 9 + 1 = 10 (Tổng thứ 1) = 1 + 0 = 1 (Tổng thứ 2)

Nếu bạn là nam: 10 – 1 = 9 (10 trừ đi tổng thứ 2)

Nếu bạn là nữ: 5 + 1 = 6 (Tổng thứ 2 cộng với số 5)

Như vậy con số may mắn của tuổi Tân Mùi nam mạng là số 9. Còn con số may mắn tuổi Tân Mùi nữ mạng là số 6.Chúng ta nên sử dụng con số may mắn trong đời sống như nào? Cuộc sống hiện đại không thể thiếu sự hiện diện của các con số may mắn theo tuổi. Chúng không chỉ thể hiện thương hiệu, bản lĩnh cá nhân mà còn đem lại những điều tốt đẹp cho người sở hữu. Vì vậy, người sinh năm 1991 thì nên dùng dãy số đẹp hợp với tuổi của mình.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia tư vấn thì những con số hợp tuổi còn có tác dụng hỗ trợ cho những hành khuyết, hành suy trong tứ chi thành hành vượng. Từ đó, những điềm xấu, vận rủi sẽ được hóa giải, mang đến điềm cát tới với người sở hữu.

5. Tuổi Tân Mùi hợp với những tuổi nào?

Công việc làm ăn buôn bán thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân mình mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng bạn. Chọn tuổi hợp làm ăn với bản mệnh có thể mang đến sự thuận lợi và hòa hợp, giúp bạn đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

Theo tử vi thì tuổi Tân Mùi hợp với các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão

Theo tử vi thì tuổi Tân Mùi hợp với các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, việc làm ăn sẽ phát đạt nhanh chóng về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống dễ dàng được lên cao và ít gặp trở ngại.

Ngoài ra, tuổi Tân Mùi cũng nên tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Tân Mùi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. Nếu kết hợp làm ăn với các tuổi này thì bản thân người đó dễ gặp tai ương hoặc thất bại trong công việc.

Những thông tin chúng tôi chia sẻ đã giúp giải đáp thắc mắc “Người sinh năm 1991 làm nghề gì, hợp số nào?”. Bài viết trên đây được tham khảo và đúc kết từ nhiều nhà phong thủy học, tử vi tướng số. Mong rằng bạn sẽ chọn được cho mình nghề nghiệp phù hợp để công việc tương lai được hanh thông tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió.