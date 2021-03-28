Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của 12 con giáp: Tỵ thu nhập dồi dào, Thân - Dậu vướng phải 'tranh quyền đoạt lợi', Hợi vận đào hoa nở rộ

Theo tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của 12 con giáp, tuổi Tý gần đây cảm thấy căng thẳng và nóng nảy. Nếu gặp phải vấn đề khó giải quyết, bản mệnh thường có nhiều suy nghĩ cực đoan, dẫn đến hành động nông nổi. Tý nên loại bỏ những ý nghĩ không cần thiết, tập trung vào công việc là một trong những yếu tố dẫn đến thành công.

Xem tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi dự đoán, thứ Hai ngày 29/3/2021 là thời cơ tốt giúp tuổi Sửu có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghệ thuật, khoa học,... bạn được đồng nghiệp khâm phục, cấp trên hay những người có chức có quyền trong tập thể đánh giá cao. Tuy nhiên, một góp ý nhỏ đối với Sửu là bản mệnh không nên sống quá khép kín vì khó có được những mối quan hệ tốt sẽ giúp con giáp thăng tiến trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn khác giới. Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian tìm hiểu thêm vì chưa chắc những người ấy đã đến với bạn với lòng chân thành tận sâu trong tim.

Chuyện tình cảm, tuy bận rộn nhưng bản mệnh cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Gia đình là chỗ dựa tinh thần cho bạn mỗi khi khó khăn, hãy cố dành sự quan tâm cho các thành viên.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày đầu tuần, Thiên Quan sẽ xuất hiện, vận mệnh con giáp này sẽ có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước, vì sự nghiệp của Dần đang đạt được những bước tiến mới, nhưng rất có thể vì kẻ tiểu nhân mà có thể bị đổ sụp trong phút chốc.

Tử vi cũng chỉ rõ, thời gian này, mối quan hệ giữa Dần và nửa kia phát triển tốt đẹp. Cả hai tôn trọng lẫn nhau vì thế không bao giờ quyết định mọi chuyện trong gia đình một mình mà luôn luôn trao đổi ý kiến với đối phương, vợ chồng vì thế mà luôn đạt được sự đồng thuận.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão cần chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong thời gian này. Bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng hay tránh nhẹ dạ cả tin mà bị “sập bẫy” của những kẻ xấu xa. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Mão không nên đầu tư vội vã vào dự án nào trong thời điểm hiện tại tránh thua lỗ nặng. Hãy bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp hơn.

Căng thẳng tiền bạc sẽ khiến vợ chồng bạn cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có thể bản mệnh sẽ phải chịu sự chỉ trích do không làm tròn trách nhiệm cũng như không quan tâm, chăm sóc và vun vén chu đáo tới gia đình. Hãy chú ý cân bằng thời gian cho gia đình và công việc, Mão nhé!

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Hai, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng. Khả năng ăn nói khéo léo, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người xung quanh.

Với người làm công ăn lương, Thìn sẽ có cơ hội đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp hôm nay vì được cấp trên cất nhắc sau một quá trình cố gắng dài. Bạn cần rút ra kinh nghiệm từ những khó khăn để vững vàng đảm nhận những nhiệm vụ mới hơn trong tương lai.

Trong tình cảm, con giáp tuổi Thìn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Những lúc bất đồng quan điểm, bạn đừng quá bảo vệ ý kiến của mình và hãy lắng nghe người ấy, bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Tỵ

Thứ Hai sẽ là một ngày vất vả cho tuổi Tỵ vì có thể con giáp này sẽ ôm đồm quá nhiều việc nhà lẫn việc công ty cùng lúc. Bản mệnh nên chia sẻ công việc với những người thân trong gia đình. Cách này vừa giúp bạn có thể tận hưởng một ngày đầu tuần vui vẻ mà còn khiến công việc được hanh thông.

Tử vi hàng ngày thứ Hai ngày 29/3/2021 cho thấy, vận tài lộc của Tỵ rực rỡ nên con giáp này có nguồn thu nhập khá dồi dào ngày đầu tuần. Người kinh doanh dự kiến sẽ tìm được đối tác làm ăn mới khiến tiền tài về như nước đổ. Bản mệnh được khuyên cần mạnh dạn tiến hành kế hoạch mới, tránh việc bỏ lỡ cơ hội hiếm có để phát tài.

Vận tài lộc của Tỵ rực rỡ nên con giáp này có nguồn thu nhập khá dồi dào ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ ngày thứ Hai rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với vợ chồng hoặc người yêu vì những quan điểm bất đồng. Riêng người độc thân sẽ mau chóng tìm thấy cơ hội của mình trong thời gian này.

Trong công việc, ngày đầu tuần, tử vi hàng ngày dự báo Ngọ có điềm báo thị phi, bị tiểu nhân thêu dệt, đặt điều hãm hại. Ngọ vì thế sẽ vướng phải những câu chuyện thị phi ngoài lề, bị cấp trên để ý hoặc đối tác quan ngại. Mặc dù biết chúng có thể gây bất lợi cho cuộc sống của mình nhưng Ngọ vẫn nên giữ thái độ bình tĩnh, lạc quan để giải quyết từng việc một cách khách quan nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp vẫn rất nhiệt huyết với công việc. Những kinh nghiệm trước đó có thể giúp bạn tìm ra hướng giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng.

Tử vi ngày mới dự báo, sau nhiều cố gắng, Mùi sẽ gặp nhiều vận may trong sự nghiệp. Mặc dù công việc có nhiều căng thẳng nhưng bạn vẫn có khả năng xử lý mọi chuyện vô cùng êm đẹp.

Ngoài ra, ngày đầu tuần, Mùi có cơ may gặp quý nhân giúp đỡ, giúp cho bạn những kế hoạch, phương án giải quyết vấn đề, thậm chí tìm kiếm các dự án, hợp đồng béo bở. Với người kinh doanh, quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối để bạn tìm hướng đi mới sau thời gian bế tắc vì lợi nhuận không tăng trưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Thân

Thứ Hai ngày 29/3/2021 dự đoán là một ngày không yên ổn đối với tuổi Thân. Bản mệnh vây vào những chuyện thị phi không mong muốn do có kẻ tiểu nhân giở trò. Những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn. Nhưng đừng quá lo lắng, “cây ngay không sợ chết đứng” con giáp sẽ nhanh chóng được “rửa oan” nhanh thôi.

Mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Đừng ngại ngần tâm sự với người ấy vì biết đâu bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích trong công việc lẫn cuộc sống.

Thân dễ vây vào những chuyện thị phi không mong muốn do có kẻ tiểu nhân giở trò - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, lanh lợi nhưng đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định sai lầm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Dậu dù cố gắng rất nhiều nhưng lại không thành công như người khác.

Với những người phải đi làm vào thứ Hai, Tỷ Kiên lại cho thấy công việc của bản mệnh không quá thuận lợi. Bạn có thể sẽ vướng phải những vụ “tranh quyền đoạt lợi” không hay của nhân viên chốn văn phòng. Thời gian này, tử vi khuyên Dậu cần hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo gặp thị phi lôi kéo bạn vào những việc không đáng có. Thay vào đó, hãy tập trung cho công việc của mình thật tốt, giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là thông minh, nhân từ, không ham danh lợi nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Những ngày cuối tháng 3 chính là cơ hội tốt để Tuất mở rộng các mối quan hệ, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân.

Về gia đạo, Tuất cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Những bộn bề công việc khiến mối quan hệ của mình và các con đã trở nên xa cách. Nếu muốn cứu vãn tình hình, bản mệnh cần bớt thời gian trong công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của tuổi Hợi

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Hợi, đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình. Hãy cởi mở với những người xung quanh và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn Hợi nhé. “Người ấy” có thể đến bất kỳ lúc nào. Nếu là người đã có gia đình, hạnh phúc viên mãn hiện tại của bạn khiến nhiều người ganh tị.

Nếu có kế hoạch xuất hành vào thứ Hai, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là hướng tốt đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Hợi nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần - Ảnh minh họa: Internet

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