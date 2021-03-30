Đúng ngày mai thứ Tư 31/3/2021: 4 con giáp này cần giữ chặt ví, bản mệnh rất dễ tiêu hoang dẫn đến phá sản

Theo tử vi ngày mới, 4 con giáp này dù có ăn nên làm ra hay không, cũng cần giữ chặt ví, quản lý chi tiêu chặt chẽ. Bởi lẽ, bản mệnh rất dễ gặp phải trường hợp tiêu hoang, nhiều khi dẫn đến phá sản.

Tuổi Sửu Hôm nay, Sửu gặp một số vấn đề rắc rối trong công việc. Việc bạn bị trả đi trả lại bản thảo đã khiến bản mệnh phát cáu vì những căng thẳng tột độ. Chính vì thế bạn đang dần có ý nghĩ sẽ chấm dứt công việc hiện tại và tìm một bến đỗ mới. Tuy nhiên, Sửu cần nhìn nhận kĩ càng hơn vấn đề, rằng nó có thực sự đáng để bạn đánh đổi một điều vững bền bao lâu nay không. Nếu người tuổi Sửu vẫn quả quyết với lựa chọn ra riêng lập nghiệp của mình, bạn sẽ có thể phải bỏ một nguồn vốn ban đầu khá lớn đấy, và dĩ nhiên việc này rất có nguy cơ sẽ khiến bạn trở thành kẻ trắng tay.

Hôm nay, Sửu gặp một số vấn đề rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn của Thìn sẽ khởi sắc, tiến triển liên hồi những điểm thuận lợi. Tình hình này khiến Thìn quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, tìm thêm nhiều đối tác để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, bạn không nên hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những người bạn đang làm việc cùng. Trong quá trình hợp tác, khả năng cao bạn và đồng môn sẽ xảy ra xích mích, thậm chí phải đi đến quyết định cuối là ngưng hợp tác cùng nhau. Đặc biệt, nếu nhận được lời đề nghị nào bất ổn về tài chính, bạn phải sáng suốt nhìn nhận kĩ càng, để tránh tiền mất tật mang Thìn nhé!

Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn của Thìn sẽ khởi sắc, tiến triển liên hồi những điểm thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ sinh ra vốn đã được Thiên mệnh chiếu vào, thần may mắn thì luôn bám gót trên mọi nẻo đường, vậy nên Ngọ đã mấy khi phải gánh chịu những mặt trái của cuộc đời. Bạn là người biết làm ra tiền và cũng biết cách sử dụng đồng tiền đó để gia đình và những người thân yêu của Ngọ luôn tự hào về bản mệnh. Mặc dù có xuất thân vững chắc như thế, nhưng con giáp này lại không có khả năng quản lý tài chính ổn định. Bạn hay rơi vào trạng thái rõ ràng mình đã rút nhiều tiền vậy mà, nhưng sao mới đây đã hết rồi? Cũng chính vì bản tính đấy, Ngọ sẽ có khi mất hết những gì bấy lâu bạn xây dựng bởi tiêu tiền mà không cần suy tính. Người tuổi Ngọ sinh ra vốn đã được Thiên mệnh chiếu vào, thần may mắn thì luôn bám gót trên mọi nẻo đường - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi hàng ngày cho thấy những chú heo sẽ gặp lại tri kỉ thuở xưa, tuy nhiên bạn và người này gặp nhau rất dễ sinh ra nhiều lần tiêu hoang đến mức phải trắng tay. Vì mối quan hệ với người này nên Hợi vô cùng khó xử. Lần này, cả 2 sẽ mất thời gian và kinh tế vào một chuyến đi ngoại ô. Mà bạn biết rồi đấy, mỗi lần đi xa nơi ở, chúng ta cần sắm sửa một ít vật dụng, đó là chưa kể lộ phí. Nếu trong suốt hành trình, có trường hợp nào đó xảy ra khiến bạn phải đồng ý chi một khoảng lớn, Hợi đừng dễ dàng tin tưởng mà làm theo nhé. (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của 12 con giáp: Tỵ thu nhập dồi dào, Thân - Dậu vướng phải 'tranh quyền đoạt lợi', Hợi vận đào hoa nở rộ Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 29/3/2021 của 12 con giáp. Những người tuổi Hợi vận đào hoa nở rộ, khả năng cao sẽ gặp được "ý trung nhân". Trong khi đó, Thân - Dậu vướng phải thị phi, đặc biệt là các vụ tranh quyền đoạt lợi, bị tiểu nhân gây rối. Tuổi Tỵ lại có cơ hội nâng cao thu nhập ngày đầu tuần.

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